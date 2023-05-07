إيلون ماسك يعاني مع مشتركي خدمة "تويتر بلو"

بحسب المعلومات التي وصلت إلى صحيفة واشنطن بوست الأميركيّة ونُشرت سابقًا، فإنّ هناك أكثر من 50٪ من المشتركين ألغوا اشتراكاتهم، ويرى تقرير ماشبال أنّ هذا معدّل مرتفع بشكل غير طبيعيّ

قالت وسائل إعلام أميركيّة، إنّ موقع تويتر يعاني وبشدّة مع خدمة "تويتر بلو"، والتي يعرفها عنها أيضًا بـ"علامة التوثيق الزرقاء".

وبحسب تقرير "ماشبال"، فإنّه منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لم يتمكّن "زعيم تويتر" إيلون ماسك سوى من تحويل 640 ألف مستخدم إلى مشتركي تويتر بلو حتّى نهاية نيسان/ أبريل.

وقال التقرير، إنّه من بين نحو 150 ألف مشترك مبكر في "تويتر بلو"، فإنّه لا يزال هناك حوالي 68 ألف مشترك محافظين على اشتراكهم المدفوع حتّى 30 نيسان/ أبريل الماضي، وجدير بالذكر أنّ الاشتراكات كلفتها 8 دولارات شهريًا، وحتّى 11 دولارًا.

ويأتي هذا الكشف بعد نحو 6 أشهر على إطلاق هذه الخدمة، وسط التغطية الإعلاميّة الكبيرة لهذه الخدمة. وبحسب المعلومات التي وصلت إلى صحيفة واشنطن بوست الأميركيّة ونُشرت سابقًا، فإنّ هناك أكثر من 50٪ ألغوا اشتراكاتهم، ويرى تقرير ماشبال أنّ هذا معدّل مرتفع بشكل غير طبيعيّ.

وتُظهر أحدث بيانات تويتر من الشهر الماضي أنّ نسبة مشتركي الخدمة "بلو" الذين لديهم عدد منخفض من المتابعين لم تتغيّر. حوالي 291.180 مشتركًا لديهم أقل من 1000 متابع، وقرابة 107500 لديهم أقل من 100 متابع، وما يقارب 3350 مشتركًا ليس لديهم متابعين على الإطلاق.

وكان رجل الأعمال والملياردير الأميركيّ إيلون ماسك، قد أثار الجدل مؤخرًا، بعد إعلانه عن خطّة لتطوير منصّة تويتر، من شأنها أن تسمح لناشري الوسائل الإعلاميّة بتقاضي بدل ماديّ من المستخدمين.

وقال ماسك في إعلانه "هذا يمكّن المستخدمين الذين لم يشتركوا شهريًّا بدفع بدل أعلى مقابل قراءة كلّ مقالة بشكل عابر".