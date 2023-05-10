إيلون ماسك: تطبيق تويتر سيصبح تطبيقًا "متعدّد الأغراض"

يعتزم الملياردير الّذي اشترى المنصّة مقابل 44 مليار دولار في نهاية تشرين الأوّل/أكتوبر، إتاحة إمكان تشفير الرسائل الخاصّة الأربعاء. وكتب "هذا النظام سيصبح أكثر تعقيدًا بسرعة"

أعلن الملياردير الأميركيّ ورئيس موقع "تويتر"، عن أنّه سيكون من الممكن قريبًا، إجراء مكالمات صوتيّة ومرئيّة من خلال المنصّة.

ويرمي ماسك من خلال هذا التصريح، جعل تطبيق تويتر "متعدّد الأغراض" على حدّ تعبيره. وقال على تويتر "ستتمّ إضافة الدردشات الصوتيّة والمرئيّة قريبًا من حسابكم إلى أيّ مستخدم لهذه المنصّة، ما سيسمح لكم بالتحدّث إلى أشخاص في أيّ مكان في العالم من دون إعطائهم رقم هاتفكم". وبالتّالي، سيقدّم تويتر أداة مشابهة لتلك المتوافرة حاليًّا على شبكتي إنستغرام وفيسبوك خصوصًا.

ويعتزم الملياردير الّذي اشترى المنصّة مقابل 44 مليار دولار في نهاية تشرين الأوّل/أكتوبر، إتاحة إمكان تشفير الرسائل الخاصّة الأربعاء. وكتب "هذا النظام سيصبح أكثر تعقيدًا بسرعة".

ومنذ تسلّمه رئاسة تويتر، أجرى إيلون ماسك سلسلة تغييرات، مضيفًا ميّزات جديدة على الخدمة، أحيانًا بطريقة فوضويّة. وكان قد أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر عزمه على تحويل تويتر إلى تطبيق "متعدّد الأغراض" يسمح، من بين أمور أخرى، بالرسائل المشفّرة والتغريدات الطويلة ووسائل الدفع.

وقالت وسائل إعلام أميركيّة مؤخرًا، إنّ موقع تويتر يعاني وبشدّة مع خدمة "تويتر بلو"، والتي يعرفها عنها أيضًا بـ"علامة التوثيق الزرقاء".

وبحسب تقرير "ماشبال"، فإنّه منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لم يتمكّن "زعيم تويتر" إيلون ماسك سوى من تحويل 640 ألف مستخدم إلى مشتركي تويتر بلو حتّى نهاية نيسان/ أبريل.