"نيويورك تايمز" تطلق أوّل تطبيق صوتيّ لها

هذا التطبيق المُتاح عبر نظام تشغيل "آي أو إس" الخاصة بهواتف "آيفون"، "بات يتيح لجمهورنا بأن يطّلعوا على ’تايمز’، عندما يكونون عاجزين عن القراءة، كأن يكونوا في إحدى وسائل النقل أو يتنزهون مع كلابهم".

أطلقت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء، تطبيقا صوتيا جديدا لمشتركيها، وهي الخدمة الأولى من نوعها التي تضم مدوناتها الصوتية (بودكاست) كـ"ذي دايلي"، بالإضافة إلى مقالات مقروءة ووصفات طبخ.

وأشارت نائبة رئيسة "نيويورك تايمز أوديو"، ستيفاني بريس إلى أنّ هذا التطبيق المُتاح عبر نظام تشغيل "آي أو إس" الخاصة بهواتف "آيفون"، "بات يتيح لجمهورنا بأن يطّلعوا على ’تايمز’، عندما يكونون عاجزين عن القراءة، كأن يكونوا في إحدى وسائل النقل أو يتنزهون مع كلابهم".

ولم يشر ناطق باسم الصحيفة تواصلت معه وكالة "فرانس برس" إلى موعد طرح التطبيق عبر نظام تشغيل "أندرويد".

ويضم التطبيق مدونات صوتية موجودة أصلا، مثل "ذي دايلي" التي تتناول يوميا أحد المواضيع الراهنة، بالإضافة إلى صحيفة يومية ومقالات مقروءة وموضوعات رياضية من موقع "ذي أتليتيك" الذي استحوذت عليه "نيويورك تايمز" عام 2022، ومجموعة مختارة من وصفات الطبخ والكتب والبرامج التلفزيونية.

ومن خلال هذا التطبيق المجاني، لكن المخصّص لمشتركي الصحيفة بصيغتها الرقمية، تعزز "نيويورك تايمز" موقعها في مجال الصحافة الصوتية الذي شهد ثورة منذ إطلاق المدونات الصوتية.

وكانت "نيويورك تايمز" قد استحوذت عام 2020 على شركة الإنتاج التي أنشأت سلسلة المدونات الصوتية الاستقصائية عن القضايا الجنائية "سيرييل"، والتي ستكون مُتاحة عبر التطبيق الجديد.

وتسعى الشركة منذ سنوات عدة إلى تنويع خدماتها، فيما أطلقت بنجاح اشتراكات في وصفات طبخ بالإضافة إلى منصة ألعاب عبر الإنترنت.

ومن خلال الاستحواذ على "ذي أتليتيك" في أوائل عام 2022 لقاء 550 مليون دولار، سجّلت الصحيفة 15 مليون مشترك بحلول نهاية عام 2027.