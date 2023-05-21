قال عسّاف في مقابلة أجراها موقع "العربي الجديد"، إنّه "فوجئ صباح اليوم الأحد بانتشار أخبار على صفحات مواقع التواصل تفيد بحذف أغنيته"

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعيّ اليوم الاحد، أخبارًا تفيد حذف أغنية "دمّي فلسطيني" من منصّتي "سبوتيفاي" و"آبل ميوزك"، بتهمة "معاداة الساميّة".

وأكّد الفنّان محمّد عسّاف حقيقة هذه الأخبار. وقال عسّاف في مقابلة أجراها موقع "العربي الجديد"، إنّه "فوجئ صباح اليوم الأحد بانتشار أخبار على صفحات مواقع التواصل تفيد بحذف أغنيته". وأضاف"راجعتُ صفحتي الرسميّة على منصّتي سبوتيفاي وآبل ميوزك، وفوجئت بحذف أغنية دمّي فلسطيني، حيث وصل إليّ إيميل رسميّ بذلك، بحجّة أنّ الأغنية تحرّض على العدوّ الصهيونيّ، وهو أمر يزيدني شرفًا، أن تكون أغنياتي تعبّر عن مقاومة الشعب الفلسطينيّ للاحتلال".

جدير بالذكر، أنّ عسّاف كان قد طرح أغنية "دمي فلسطيني" في كانون الثاني/ يناير 2015، وهي من كلمات سليمان العساف وألحان وائل الشرقاوي.

وكانت الأغنية قد حقّقت في قناة "يوتيوب" أكثر من 30 مليون مشاهدة، عدا عن انتشارها في المنصّات المختلفة.

حظرت المنصة قبل ذلك بعدة أيام أغنية "منتصب القامة أمشي" وهي من كلمات الشاعر الراحل، سميح القاسم، وغناها لأول مرة الفنان اللبناني الشهير، مارسيل خليفة.



ملاحقة لأغاني عساف على “سبوتفاي”: https://t.co/rCKJ23PLvY pic.twitter.com/lQmUXU3MAM — مقاطعة (@Boycott4Pal) May 21, 2023

وتابع عسّاف أنّ أغنية "دمّي فلسطيني" هي "أهمّ أغنية قدّمت للوطن خلال العشرين عامًا الماضية، وأجد أنّ فعل "سبوتيفاي" و"آبل ميوزك" يدلّ على معاداتهما للحريّة والعدالة ولقضيّة فلسطين الحرّة الشريفة ولكلّ حرّ شريف ينادي بالحريّة في هذا العالم المختلّ".

حذفت كل من منصة "سبوتيفاي" و "آبل ميوزك" اغنية "أنا دمي فلسطيني" للفنان محمد عساف ، كل هذا مرعب الفلسطيني يتم ملاحقته و حظر اي محتوى يتعلق في قضيته ووطنه وهويته.. —