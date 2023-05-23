سيتمكّن المرسلون من تعديل رسائلهم في غضون 15 دقيقة من الضغط على الإرسال مع طرح الميزة عالميا في الأسابيع المقبلة.

أتاح تطبيق التراسل الفوريّ "واتساب" المملوك لشركة "ميتا"، لمستخدميه، القدرة على تعديل الرسائل بعد إرسالها، وهي من إحدى أكثر ميزاته المنتظرة من قبل المستخدمين.

وسيتمكّن المرسلون من تعديل رسائلهم في غضون 15 دقيقة من الضغط على الإرسال، مع طرح الميزة عالميا في الأسابيع المقبلة.

وقالت صفحة التطبيق، في بيان، الإثنين: "عندما ترتكب خطأً أو تغير رأيك ببساطة، يمكنك الآن تعديل رسائلك المرسلة عبر واتساب".

(Getty Images)

وفي ما يتعلّق بطريقة الاستفادة من الميزة الجديدة، يمكن الضغط لفترة وجيزة على الرسالة، واختيار "تعديل" في القائمة المنسدلة.

وستحمل الرسالة المعدلة عبارة "تم تعديلها"، من دون إظهار النسخة القديمة من الرسالة.

وتُعدّ الميزة منتَظرة جدا، كما يرى مستخدمون أنها متأخرة كذلك، وبخاصّة، أن هناك تطبيقات منافسة مثل "تيليغرام" و"سيغنال"، تتيح للمستخدمين تعديل الرسائل بالفعل.