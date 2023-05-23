صورة مزيّفة لانفجار في البنتاغون تتسبّب في انخفاض البورصة الأميركيّة

بفضل تقنيّات الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ بات بإمكان غير المتخصّصين أن يبتكروا في خلال لحظات صورًا مزيّفة لكن مقنعة إلى درجة كبيرة، بعدما كانت هذه المهمّة تتطلّب خبرات عالية وبرامج متخصّصة مثل فوتوشوب.

تراجعت البورصة الأميركيّة لبضع دقائق، بعد انتشار صورة مزيّفة لانفجار في مقرّ البنتاغون، وذلك قبل أن تنفي وزارة الدفاع الأميركيّة صحّة هذه الصورة.

وتناقلت هذه الصورة حسابات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، ممّا اضطرّ البنتاغون لإصدار نفي رسميّ لصحّتها، مؤكّدًا عدم وقوع أيّ انفجار في محيطه.

وأتت هذه الصورة المزيّفة بعد صور أخرى مماثلة لقيت انتشارًا واسعًا على الإنترنت، من بينها خصوصًا صور تظهر عناصر من الشرطة يلقون القبض على الرئيس السابق دونالد ترامب وأخرى يظهر فيها البابا فرنسيس مرتديًا معطفًا أبيض فضفاضًا.

وهذه الصورة الّتي رجّح عدد من المراقبين أن تكون نتاج الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ سلّطت الضوء مجدّدًا على المشاكل الكثيرة الّتي يمكن أن تسبّبها للمجتمع هذه التكنولوجيا المتقدّمة.

وبفضل تقنيّات الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ بات بإمكان غير المتخصّصين أن يبتكروا في خلال لحظات صورًا مزيّفة لكن مقنعة إلى درجة كبيرة، بعدما كانت هذه المهمّة تتطلّب خبرات عالية وبرامج متخصّصة مثل فوتوشوب.

وقال متحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركيّة "بوسعنا أن نؤكّد أنّ هذا خبر كاذب، وأنّ البنتاغون لم يتعرّض لهجوم اليوم".

BREAKING:An AI image of an explosion at the US Pentagon just caused a $500 billion market cap swing.



It was set off by a fake Bloomberg Twitter account with a Verified checkmark.



The struggle to identify the truth is getting dangerous...



(h/t @KobeissiLetter) pic.twitter.com/zrh4K2Nj2L — Lorenzo Green 〰️ (@mrgreen) May 23, 2023

بدورها نفت صحّة الصورة مديريّة الإطفاء في أرلينغتون بولاية فرجينيا، إذ أكّدت على وسائل التواصل الاجتماعيّ عدم وقوع أيّ انفجار أو حادث داخل البنتاغون أو بالقرب منه.

وفي ما خصّ الصورة المزيّفة لانفجار البنتاغون، فقد أظهرت عمليّة تحقّق أنّ أوّل تغريدة نشرتها تعود إلى حساب يروّج لـ"كيو آنون" وقد سبق له، وأنّ نشر معلومات مضلّلة، على الرغم من أنّ المصدر الأصليّ للصورة لم يتّضح في الحال.

وأدّت صورة الانفجار المزيّفة إلى تراجعات في البورصة لبضع دقائق، إذ خسر مؤشّر إس&بي 500 أكثر من ربع نقطة مئويّة مقارنة بالسعر الّذي أغلق عليه يوم الجمعة، قبل أن يعود ويتعافى.