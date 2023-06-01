"حملة" يصدر تقريرا يحلّل الخطاب الإسرائيليّ التحريضيّ ضدّ حوّارة عبر "تويتر"

في الوقت الذي تكثفت هجمات المستوطنين على المدن الفلسطينية خلال الأشهر الأولى من العام 2023، ازداد أيضًا العنف والتحريض المنشورَين عبر الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، بدعم من وزراء ومسؤولين، وتحديدًا عبر منصة "تويتر",

أصدر "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"، اليوم الخميس، تقريرًا تحليليًا يسلّط الضوء على حجم وطبيعة وأنماط الخطاب التحريضي والعنيف باللغة العبرية، ضد بلدة حُوّارة وسكانها، عبر منصّة "تويتر"، منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر آذار/ مارس، والذي ساهم بتنفيذ عدد من الاعتداءات والهجمات من قبل المستوطنين على سكان القرية وممتلكاتهم، وإلحاق الأذى والضرر بهم، والتي بلغت ذروتها ليلة السابع والعشرين من شباط/ فبراير الماضي.

وفي الوقت الذي تكثفت هجمات المستوطنين على المدن الفلسطينية خلال الأشهر الأولى من العام 2023، ازداد أيضًا العنف والتحريض المنشورَين عبر الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، بدعم من وزراء ومسؤولين، وتحديدًا عبر منصة "تويتر"، والتي كان لها تداعيات على السكان وممتلكاتهم، وأدت في كثير من الأحيان إلى أضرار مادية وجسدية.

ورصد مركز حملة ووثق في هذا التقرير ما مجموعه 15250 تغريدة، نُشرت باللغة العبرية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، والتي احتوت على الهاشتاغات: حوارة (#חווארה)، وهاشتاغ لنمحو حوارة (#למחוק_את_חווארה). وجرى تحليل محتواها، والحسابات التي تنشرها، وطبيعة المفردات التحريضية المستخدمة وذلك بتوظيف خوارزمية تحليل للمشاعر، للخروج بتصوّر حول التحريض الإسرائيلي على العنف ضد الفلسطينيين في الفضاء الرقمي، وعلاقة ذلك بأحداث العنف على أرض الواقع.

وأوضح التقرير أنّ نسبة 80.2% من مجمل التغريدات حول حوّارة، والبالغ عددها 15250 تغريدة، تشمل محتوى سلبيا ضد البلدة وسكانها عبر الفضاء الرقمي باللغة العبرية، وتشمل هذه التغريدات خطابا عنصريا وتحريضيا، وخطاب كراهية، وتحريضا على العنف، كما حصدت التغريدات السلبية 315860، تفاعل على شكل إعجاب. هذا وقد ازدادت كثافة التحريض وخطاب الكراهية عشية هجوم المستوطنين على بلدة حوّارة في ليلة 27 شباط/ فبراير، وابتداءً من يوم الهجوم حتى نهاية شهر آذار/ مارس، حيث نُشر يوميًا ما معدّله 188، تغريدة سلبية ضد بلدة حوّارة، نشرها ما يقارب 158 حسابًا عبر منصّة "تويتر".

ولا تهدف الهجمات الرقمية إلى محو الوجود الفلسطيني الرقمي وردعه فحسب، بل تشجع وتنظم هجمات على أرض الواقع أيضًا. ويعود سبب انتشار هذه الظاهرة إلى غياب سياسات إدارة المحتوى المنشور باللغة العبرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث لا تنفذ الشركات التكنولوجية سياساتها بشكل عادل، عند إدارتها للمحتوى المنشور باللغة العبرية في السياق السياسي الفلسطيني أو/و وتتحيّز لصالح المحتوى التحريضي المنشور باللغة العبرية، حيث لا يتم التعامل مع المحتوى التحريضي بشكل صارم، عبر الفضاء الرقمي.

ويوصي التقرير بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من قِبَل شركات منصات التواصل الاجتماعي، لمنع انتشار خطاب التحريض والعنصرية والعنف ضد العرب والفلسطينيين عبر المنصات المختلفة. وكذلك بتطوير معجم خاص بخطاب الكراهية باللغة العبرية، واستخدامه لمراقبة هذا النوع من المحتوى، وتنفيذ سياسات إدارة المحتوى بالشكل المطلوب على المحتوى الإسرائيلي باللغة العبرية، ووقف سياسة المعايير المزدوجة التمييزية في ما يتعلق بالمحتوى الفلسطيني والإسرائيلي على منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي التقرير ضمن عمل مركز "حملة"، المستمر في محاربة الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية الإسرائيلي، الموجه ضد العرب والفلسطينيين عبر الفضاء الرقمي، ومطالبة لشركات التواصل الاجتماعي بالوقوف عند مسؤولياتها في إيجاد وتنفيذ سياسات تضمن مواجهة مثل هذا الخطاب.

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