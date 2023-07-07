"تويتر" تسعى إلى مقاضاة "ميتا"

اتهم سبيرو "ميتا" في رسالته بالاستعانة بموظفين سابقين في "تويتر": "مطلعين على أسرار تجارية لـ’تويتر’ أو لا يزال بإمكانهم الوصول إليها وغيرها من المعلومات السرية للغاية".

(أ ب)

هددت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" باتخاذ إجراء قانوني ضد تطبيق "ثريدز" الذي أطلقته شركة "ميتا بلاتفورمز"، المالكة لـ"فيسبوك" واجتذب أكثر من 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة من إطلاقه.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن محامي "تويتر"، أليكس سبيرو، بعث رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ يبلغه فيها بهذه الخطوة.

وقال سبيرو في رسالته، إن "تويتر يعتزم تطبيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة، ويطالب شركة ’ميتا’ باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية خاصة بـ’تويتر’ أو غيرها من المعلومات السرية للغاية"، وفق ما نقلت قناة أميركية.

واتهم سبيرو "ميتا" في رسالته بالاستعانة بموظفين سابقين في "تويتر": "مطلعين على أسرار تجارية لـ’تويتر’ أو لا يزال بإمكانهم الوصول إليها وغيرها من المعلومات السرية للغاية".

وتصدر "ثريدز"، الذي أُطلق عليه لقب "قاتل تويتر"، التطبيقات المجانية على متجر "آب ستور" الخاص بشركة آبل في بريطانيا والولايات المتحدة الخميس.

ويأتي إطلاق التطبيق بعدما تبادل زوكربيرغ، ومالك "تويتر" إيلون ماسك الانتقادات لأشهر، بل أبديا أيضا استعدادهما لخوض مباراة فنون قتالية مختلطة على أرض الواقع في لاس فيغاس.

وبرز منافسون كثيرون لـ"تويتر" بعد استحواذ ماسك عليها في صفقة قيمتها 44 مليار دولار العام الماضي.

واتخذ ماسك منذ شراء موقع التواصل الاجتماعي الشهير سلسلة قرارات مثيرة للجدل تسببت في عزوف المستخدمين والمعلنين عن المنصة.

وتضمن آخر تحرك لماسك تقييد عدد التغريدات التي يمكن للمستخدم قراءتها يوميا، بحسب القناة الأميركية.