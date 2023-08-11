هل تقترب منصّة "إكس" من تحقيق التوازن قريبًا؟

كانت ياكارينو تولّت منصبها في الشركة قبل شهرين، بعدما كلّفت مدى 12 سنة إدارة الإعلانات في "إنّ بي سي يونيفرسال"، فيما ظلّ ماسك رئيسًا لـ"إكس".

بعد أن لجأت منصّة "إكس" (تويتر سابقًا) إلى خفض تكاليفها لشهور وتسريح آلاف الموظّفين، أكّدت المديرة العامّة الجديدة للمنصّة، ليندا ياكارينو، أنّ المنصّة أصبحت "قريبة من تحقيق التوازن".

وحسب الإعلان، فقد أعادت المنصّة إعلان التوظيف ضمن خطّة ترمي إلى أن تصبح "تطبيقًا يوفّر مختلف الخدمات".

وقالت ياكارينو لشبكة "سي إن بي سي" إنّه "لديّ فرصة لتنظيم الانتقال من مرحلة ضبط الميزانيّة إلى النموّ، والنموّ يعني التوظيف".

وكانت ياكارينو تولّت منصبها في الشركة قبل شهرين، بعدما كلّفت مدى 12 سنة إدارة الإعلانات في "إنّ بي سي يونيفرسال"، فيما ظلّ ماسك رئيسًا لـ"إكس".

ومنذ استحواذه على المنصّة في تشرين الأوّل/أكتوبر، أحدث رئيس شركة "تيسلا" تغييرات كبيرة فيها بدءًا من صرف عدد كبير من الموظّفين وصولًا إلى تغيير اسمها الرسميّ. وشهدت عائدات الإعلانات في المنصّة انخفاضًا بمقدار النصف.

وقالت ياكارينو إنّ "إيلون ماسك يركّز على التكنولوجيا. إنّه يعمل على المستقبل وأنا مسؤولة عن باقي المسائل كإدارة الشركة وشراكاتها والشؤون القانونيّة والمبيعات والمسائل الماليّة...".

وردًّا على سؤال طرحته عليها الصحافيّة الّتي كانت تحاورها، أكّدت ياكارينو أنّها تتمتّع بكامل الاستقلاليّة لإنجاز كلّ هذه المهامّ.

من ناحية أخرى، أشارت إلى أنّ "ثلاثة من كلّ أربعة مستخدمين" أبدوا سعادة بتغيير اسم المنصّة من "تويتر" إلى "إكس".

وتطرّقت أيضًا إلى تنويع الخدمات الّتي توفّرها المنصّة، من مشاركة عائدات الإعلانات لبعض المستخدمين الشهيرين في الموقع إلى وعود بإتاحة مكالمات الفيديو وأدوات الدفع.

وكان ماسك تطرّق أكثر من مرّة إلى مشروعه المتمثّل في تنويع النشاطات في المنصّة، مع إمكان تقديم خدمات ماليّة على غرار منصّة "وي تشات" في الصين.