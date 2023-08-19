ماسك يعلن إلغاء خاصية الحظر على منصة "إكس"

قال ماسك "سيلغى الحظر كـ‘خاصية‘ مع استثناء الرسائل المباشرة" موضحا أن الخيار سيبقى متاحا "للرسائل المباشرة" بين مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي التي كانت تعرف باسم "تويتر".

قال إيلون ماسك، الجمعة، إن منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي ستلغي ميزة تسمح للمستخدمين بحظر مشاركات من حسابات معيّنة.

وقال ماسك "سيلغى الحظر كـ‘خاصية‘ مع استثناء الرسائل المباشرة" موضحا أن الخيار سيبقى متاحا "للرسائل المباشرة" بين مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي التي كانت تعرف باسم "تويتر".

وتستخدم هذه الخاصية لتقييد التفاعل مع حسابات معينة على المنصة.

ومنذ استحواذه على المنصة لقاء 44 مليار دولار نهاية تشرين الأول/أكتوبر، تراجعت عائداتها الإعلانية بحوالى النصف بسبب منهجه الأكثر مرونة في منع خطاب الكراهية وإعادة حسابات متطرفة كانت محظورة سابقا.

وتحدّث ماسك مرارا عن أن رغبته في حرية التعبير هي الدافع وراء التغييرات التي أجراها.

وبحسب مركز مكافحة الكراهية الرقمية، وهو منظمة غير حكومية، ازدهر خطاب الكراهية على المنصة.

وفي كانون الأول/ديسمبر أعاد ماسك تشغيل حساب الرئيس السابق دونالد ترامب على "تويتر"، لكنّ الأخير لم يعد بعد إلى المنصة.

وحظر الرئيس السابق من تويتر مطلع العام 2021 لدوره في هجوم 6 كانون الثاني/يناير على مبنى الكابيتول والذي نفذته مجموعة من أنصاره سعيا لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

كذلك، أعادت شبكة "إكس" تشغيل حساب مغني الراب والمصمم الأميركي كانييه ويست بعد حوالى ثمانية أشهر على تعليقها إياه، على ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وكان كانييه ويست نشرَ في الخريف الفائت عبر حسابه صورة لصليب معقوف متشابك مع نجمة داود، فما كان من إيلون ماسك إلا أن علّق حساب المغني.