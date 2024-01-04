منذ الاستحواذ: أعداد مستخدمي منصّة "إكس" في انخفاض مستمرّ

في أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدر الاتّحاد الأوروبّيّ تحذيرًا لماسك، بعدما رصد أنّ منصّة "إكس" تحتوي على أعلى نسبة من المنشورات المضلّلة بين جميع منصّات التواصل الاجتماعيّ الكبرى.

أعلن موقع "إكسيوس"، إنّ منصّة التواصل الاجتماعيّ "إكس"، فقدت 71٪ من قيمتها منذ أن اشتراها الملياردير الأميركيّ إيلون ماسك.

وكان إيلون ماسك قد اشترى المنصّة مقابل 44 مليار دولار في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2022، وغيّر اسم المنصّة إلى "إكس" في تمّوز/ يوليو 2023، وفتح الاشتراكات.

وقال الموقع إنّ "فيديليتي، الّتي تمتلك حصّة في المنصّة، خفضت من قيمة أسهمها في إكس، بنسبة 71 في المئة، بحسب الإفصاح الّذي استمرّ حتّى نهاية نوفمبر الماضي"، فيما تشير تقديرات "فيديليتي" إلى أنّ قيمة منصّة إكس تبلغ حوالي 12.5 مليار دولار.

وأضاف: "انخفض عدد مستخدمي منصّة إكس شهريًّا بنسبة 15 في المئة في العام الأوّل بعد استحواذ ماسك على المنصّة"، مشيرًا إلى أنّ الملياردير الأمريكيّ سرّح نحو 50 في المئة من الموظّفين منذ استحواذه على المنصّة، وقام بتغييرات هيكليّة".

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدر الاتّحاد الأوروبّيّ تحذيرًا لماسك، بعدما رصد أنّ منصّة "إكس" تحتوي على أعلى نسبة من المنشورات المضلّلة بين جميع منصّات التواصل الاجتماعيّ الكبرى.

ومنذ أن اشترى ماسك "تويتر" في تشرين الأول/أكتوبر الفائت في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار، تراجع النشاط الإعلاني للمنصة، إذ نأى المعلنون بأنفسهم عنها بسبب أسلوب إدارته وعمليات الصرف الجماعي للموظفين المعنيين بالإشراف على المحتوى.

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