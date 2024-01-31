"مركز حملة" يطلق منصّة التعلّم "أمان رقميّ"‎

يتضمّن باب الأمان الرقميّ، أدلّة أمان رقميّ مفصّلة لحماية الأجهزة والشبكة والاتّصالات والبيانات والحسابات والكلمات السرّيّة من المخاطر والتهديد...

أطلق حملة - المركز العربيّ لتطوير الإعلام الاجتماعيّ منصّة "أمان رقمي"، وهي منصّة تعليميّة إرشاديّة صمّمت باللغة العربيّة، تشكّل مصدرًا للأدلّة التعليميّة والتدريبيّة المتخصّصة في مجال الأمان الرقميّ.

وقال المركز في بيان، إنّ المنصّة "تحتوي على موادّ تدريبيّة متقدّمة ومحدّثة، وتقدّم لمستخدميها شروحات مفصّلة من خلال فيديوهات تعليميّة مصوّرة، كما توفّر منصّة "أمان رقميّ" مضامين تدريبيّة هامّة لضمان استدامة الأمان الرقميّ للمؤسّسات والأفراد من خلال خمسة أبواب، أوّلها باب الوقاية الرقميّة الّذي يعرف بالتفاصيل التهديدات الرقميّة ومؤشّراتها وأساليب الوقاية منها ويتخلّل هذا الباب شرح مفصّل عن المراقبة الرقميّة والتصيّد وهجمات الهندسة الاجتماعيّة، والتحرّش، وكلّ أشكال انتهاكات الخصوصيّة.

ويتضمّن باب الأمان الرقميّ، أدلّة أمان رقميّ مفصّلة لحماية الأجهزة والشبكة والاتّصالات والبيانات والحسابات والكلمات السرّيّة من المخاطر والتهديد.

ومن الأبواب الأخرى، تقييم المخاطر الّذي يوفّر أدلّة على إدارة المخاطر في الأمان الرقميّ، وباب الحصانة النفسيّة الّذي يعزّز الحصانة النفسيّة من الهجمات الرقميّة. والباب الأخير هو باب مسرد المصطلحات، وهو قاموس يتضمّن مصطلحات الأمان الرقميّ المختلفة، ليساعد على تسهيل فهم الأدلّة والمعلومات واستخدامها الصحيح.

وتهدف منصّة "أمان رقميّ" إلى توفير أدلّة منهجيّة ودائمة التحديث في مجال الأمان الرقميّ، بشكل سهل ومجّانيّ، لمختلف المستفيدين/اتّ منها، كالجمعيّات الأهليّة ومنظّمات حقوق الإنسان، والناشطين/اتّ والصحفيّين/اتّ والجمهور العامّ.

وقد طوّر مركز حملة الأدلّة المتوفّرة الآن على المنصّة، بالتعاون مع مجموعة الحماية الشاملة، كجزء من عمل مركز حمله على حماية الحقوق الرقميّة الفلسطينيّة، وسلامة المستخدمين/اتّ وأمانهم في الفضاء الرقميّ دائم التطوّر والتغيّر.

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