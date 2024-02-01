دراسة: ارتفاع عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعيّ إلى 5 مليارات

حذّر التقرير من صعوبة الحصول على أرقام دقيقة؛ بسبب الحسابات الآليّة أو الأشخاص الّذين يستخدمون هويّات مختلفة...

وصل عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعيّ النشطين حول العالم، إلى أكثر من 5 مليارات مستخدم، وهو ما يقدّر بـ62,3% من سكّان العالم، وذلك كما أفادت دراسة نشرت نتائجها أمس الأربعاء.

وذكر التقرير الّذي أعدّته شركة مراقبة وسائل الإعلام "ملتووتر" ووكالة "وي آر سوشال" المختصّة بوسائل التواصل، أنّ عدد المستخدمين ارتفع العام الماضي بنسبة 5,6%، متخطّيًا الزيادة في عدد سكّان العالم البالغة 0,9%.

وسجّل "فيسبوك" التابع لشركة ميتا أكبر عدد من المستخدمين وصل إلى 2,19 مليار.

وحلّ تطبيق "إنستغرام" الّذي تملكه ميتا أيضًا في المرتبة الثانية ب1,65 مليار مستخدم، يليه بفارق ضئيل تيك توك الّذي بلغ عدد مستخدميه 1,56 مليارًا.

وحذّر التقرير من صعوبة الحصول على أرقام دقيقة؛ بسبب الحسابات الآليّة أو الأشخاص الّذين يستخدمون هويّات مختلفة.

وكشفت الدراسة أنّ الكلمة الأكثر بحثًا على ويكيبيديا كانت "تشات جي بي تي"، ما يشير إلى الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعيّ.

واستند التقرير إلى أرقام جمعتها شركة الاستشارات الرقميّة "كيبيوس".