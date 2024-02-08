"ديزني" تستثمر في شركة "إيبك غيمز" الشهيرة لتعويض خسائرها المهولة

أعلنت "ديزني" الاستثمار في شركة "إيبك غيمز" الشهيرة، بعد أن بدأت تحقّق أرباح لعام 2024، بعد سلسلة الخسارات التي تكبّدتها خلال العام الماضي.

ونجحت "ديزني" في خفض الخسائر التشغيليّة لمنصّاتها للبثّ التدفّقيّ (ديزني+، هولو، آي إس بي إن+) إلى 138 مليون دولار، بعدما كانت 984 مليونًا قبل عام، بحسب بيان صحافيّ عرضت فيه نتائجها ونشر الأربعاء.

وحقّقت المجموعة إيرادات بـ23,55 مليار دولار بين تشرين الأوّل/أكتوبر وكانون الأوّل/ديسمبر، مع تسجيل ربح صاف بـ2,15 مليار دولار، في نتيجة فاقت التوقّعات.

وأعلنت ديزني عن الاستثمار بـ1,5 مليار دولار في "إبيك غيمز"، الشركة الناشرة للعبة "فورتنايت" الشهيرة.

وقال رئيس "ديزني" بوب إيغر إنّ المجموعة تريد إنشاء "عالم جديد من الألعاب والترفيه"، مشيرًا إلى إمكان "دمج عالم ديزني في فورتنايت (...)، فيصبح بإمكان المستخدمين اللعب وابتكار ألعابهم الخاصّة ومشاهدة مقاطع فيديو، وربّما التفاعل بعضهم مع بعض والتسوّق". وأبدى أمله في العثور على جماهير جديدة لماركات "ديزني" ولامتيازات الشركة كـ"ستار وورز" وأبطال "مارفل" الخارقين.

وقال إيغر أمام المحلّلين "عندما أدركت أنّ الأطفال والمراهقين والشباب (...) يقضون في ممارسة ألعاب الفيديو وقتًا مماثلًا لما يمضونه في مشاهدة التلفزيون أو الأفلام، قلت لنفسي إنّ علينا أن ندخل سريعًا في هذا المجال".

وأضاف "ستصبح ديزني+ في الشهر المقبل، المنصّة الحصريّة لعرض فيلم الجولة التاريخيّة لتايلور سويفت".

وحقّق فيلم "تايلور سويفت: ذي إيراس تور" ("Taylor Swift: The Eras Tour") الّذي سيكون متاحًا على المنصّة في 15 آذار/مارس، إيرادات عالميّة بـ261 مليون دولار.

ويشكّل عرض الفيلم نبأ سارا لـ"ديزني+" الّتي تكافح من أجل التعافي بعدما حقّقت نجاحًا في بداياتها.

وخسرت منصّة البثّ التدفّقيّ الّتي أطلقت في نهاية 2019، 1,3 مليون مشترك خلال موسم الأعياد، بسبب الارتفاع في الأسعار. وباتت تضمّ راهنًا 111,3 مليون مشترك، من دون الأخذ في الاعتبار المشتركين في نسختها الهنديّة "ديزني+ هوتستار".