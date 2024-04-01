مركز "حملة" يصدر دليل المناصرة الرقميّة والحملات

يتيح الدليل لمنظّمات المجتمع المدنيّ والناشطين/ات الحقوقيّين/ات والإعلاميّين/ات وكلّ المعنيّين/ات باكتساب وتعميق المعرفة والمعلومات في أسس وتخصّصات المناصرة والإعلام الرقميّ المعاصر، مجموعة مهنيّة ومتنوّعة ومجّانيّة من المساقات التفاعليّة والأدلّة التدريبيّة...

أصدر حملة - المركز العربيّ لتطوير الإعلام الاجتماعيّ "دليل المناصرة الرقميّة والحملات"، دليل تدريبيّ تفاعليّ في مجال المناصرة والإعلام الرقميّ.

ويتيح الدليل لمنظّمات المجتمع المدنيّ والناشطين/ات الحقوقيّين/ات والإعلاميّين/ات وكلّ المعنيّين/ات باكتساب وتعميق المعرفة والمعلومات في أسس وتخصّصات المناصرة والإعلام الرقميّ المعاصر، مجموعة مهنيّة ومتنوّعة ومجّانيّة من المساقات التفاعليّة والأدلّة التدريبيّة المعدّة من قبل مدرّبين/ات مختصّين/ات في مجالاتهم.

وتحيط هذه المساقات بـ"نطاق واسع من المعرفة والأدوات المعاصرة والمضامين المتنوّعة الإعلاميّة والتقنيّة والتسويقيّة الّتي تفيد المناصرة والحضور الرقميّ للمؤسّسات والناشطين/ات والقضايا الّتي يعملون من أجلها، مثل استراتيجيّات الاتّصال الفعّال، والسرد القصصيّ الرقميّ بهدف المناصرة، والعرائض بهدف التنظيم، وتخزين وحماية الأرشيفات البصيرة ورقمنتها، ومكافحة الأخبار الكاذبة، وغيرها العديد".

وتستند مضامين المساقات الموجود في الدليل "إلى مناهج مركز حملة ومدرّبيه المختصّين، بحيث تمّ تحديثها وتطويرها وملائمتها اعتمادًا على مسح الاحتياجات التدريبيّة للمؤسّسات والأفراد في مجال المناصرة، والّذي قام به مركز حملة لتتواءم المضامين الموجودة فيه مع حاجة المؤسّسات والناشطين/ات".

وتقدّم هذه المساقات "معلومات حول تطوير استراتيجيّات الاتّصال الفعّالة وتوضّح الخطوات اللازمة لتحقيق النجاح، بما في ذلك تحليل الجمهور المستهدف وتحديد الرسالة المناسبة واختيار وسائل الاتّصال المناسبة، إضافة إلى الخطوات الضروريّة للوصول الاستراتيجيّة الناجعة, تمّ إعداد الدليل ضمن سلسلة الموارد المعرفيّة والمنصّات التعليميّة الّتي ينتجها مركز حملة ضمن جهوده في تعزيز وحماية الحقوق الرقميّة".

للاطلاع على "دليل المناصرة الرقميّة والحملات" كاملًا، يمكنكم زيارة الرابط، هنا.