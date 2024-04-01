"ميتا تلغي العمل ببرنامج "كراود تانغل" المتخصّص في رصد المعلومات المضلّلة

أعلنت "ميتا" أنّ "كراود تانغل" لن يكون متاحًا بعد 14 آب/أغسطس، أي قبل أقلّ من ثلاثة أشهر على الانتخابات الأميركيّة...

ستلغي شركة "ميتا" برنامج "كراود تانغل" CrowdTangle المتخصّص في رصد المعلومات المضلّلة وتحليلها عبر فيسبوك وانستغرام، ممّا أثار استياء عدد كبير من الباحثين والصحافيّين مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابيّة في العالم.

وأعلنت "ميتا" أنّ "كراود تانغل" لن يكون متاحًا بعد 14 آب/أغسطس، أي قبل أقلّ من ثلاثة أشهر على الانتخابات الأميركيّة.

وتعتزم شركة "بالو ألتو" استبدال "كراود تانغل" بأداة جديدة يقول الباحثون إنّها لا تتمتّع بالميزات نفسها.

وأتاح "كراود تانغل" لسنوات وخصوصًا خلال الدورات الانتخابيّة السابقة، لمستخدميه متابعة انتشار نظريّات المؤامرة أو التحريض على العنف أو حملات التلاعب الّتي تتمّ من الخارج.

ويشير الخبراء إلى أنّ إلغاء هذه الأداة يندرج في إطار الاتّجاه الحاليّ للمنصّات الرقميّة الكبيرة للحدّ من الشفّافيّة، وهو اتّجاه يثير القلق من أن تشكّل الانتخابات أرضيّة مناسبة لنشر معلومات مضلّلة تضرّ بالعمليّة الديمقراطيّة.

في حديث، تقول مديرة الأبحاث في معهد "انستيتيوت فور ستراتيدجيك ديالوغ" ميلاني سميث، "في هذا العام الّذي سيدعى خلاله نحو نصف سكّان العالم للتصويت، من شأن وقف إتاحة كراود تانغل أن يحدّ بشكل كبير من المراقبة المستقلّة للأضرار" الّتي ستسبّبها المعلومات المضلّلة.

وتتابع "إنّ هذا القرار يشكّل تراجعًا في ما يخصّ الشفّافيّة عبر مواقع التواصل".

وتستعدّ "ميتا" لاستبدال "كراود تانغل" بمكتبة ذات محتوى جديد. ويشير الرئيس التنفيذيّ السابق لـ"كراود تانغل" براندون سيلفرمان إلى أنّ البرنامج الجديد لا يزال قيد الابتكار، مضيفًا "إنّها تقنيّة جديدة تمامًا لا يزال يتعيّن على ميتا بناءها لحماية نزاهة العمليّات الانتخابيّة".

واشترت "ميتا" عام 2016 "كراود تانغل". وتقرّ المجموعة بأنّ الأداة ساعدت المسوؤلين خلال انتخابات 2019 في لويزيانا، على رصد المعلومات المضلّلة كجداول المواعيد غير الدقيقة لمراكز الاقتراع.

وخلال الانتخابات الرئاسيّة عام 2020، أتاح فيسبوك الأداة لمسؤولي الانتخابات الأميركيّة في كلّ ولاية لمساعدتهم على "أن يرصدوا سريعًا المعلومات المضلّلة وأيّ تدخّل في العمليّة الانتخابيّة أو قمع الناخبين".

ويتيح "كراود تانغل" للعامّة لوحات تحكم لتتبّع ما ينشره المرشّحون الرئيسيّون عبر صفحاتهم الرسميّة والانتخابيّة.

وطلبت منظّمة "موزيلا" غير الربحيّة، في رسالة مفتوحة إلى "ميتا"، استمرار الخدمة حتّى كانون الثاني/يناير 2025 أقلّه.

وتشير الرسالة الموقّعة من عشرات المراقبين والباحثين إلى أنّ "التخلّي عن كراود تانغل في حين أنّ مكتبة المحتوى تفتقر إلى ميزات أساسيّة لكراود تانغل يقوّض المبدأ الأساسيّ للشفّافيّة ويشكّل تهديدًا مباشرًا لنزاهة الانتخابات".