جمعية حقوق الإنسان الإسبانية تمنح جائزة للصحفيين الفلسطينيين في غزة

تسلّم الجائزة عن حراك الصحفيّين الفلسطينيّين، مراسل التلفزيون العربيّ في مدريد، حامد الّذي بدا متأثّرًا أثناء تلقّيه الجائزة ,..

منحت جمعيّة حقوق الإنسان الإسبانيّة في دورتها الثانية والأربعين الجائزة الفخريّة لحقوق الإنسان لعام 2024 للصحفيّين الفلسطينيّين ضحايا حرب الإبادة في قطاع غزّة.

وتسلّم الجائزة عن حراك الصحفيّين الفلسطينيّين، مراسل التلفزيون العربيّ في مدريد، حامد الّذي بدا متأثّرًا أثناء تلقّيه الجائزة ,

وصرّح بالقول :"لا توجد كلمات يمكن أن تصف معاناة زملائي الصحفيّين في وجه الموت، ولا توجد كلمات تصف إصراره على إيصال الحقيقة إلى العالم، هؤلاء هم الأبطال الحقيقيّون الّذين يواجهون الموت في كلّ لحظة".

واستغلّ مراسل التلفزيون العربيّ الفرصة لتقديم إحصاءات مفصّلة عن أعداد الشهداء والأسرى والجرحى للزملاء الصحفيّين في قطاع غزّة، إضافة إلى رصد للمؤسّسات الإعلاميّة الّتي تمّ تدميرها في قطاع غزّة خلال حرب الإبادة.

هذا، ونقل حامد رسالة خاصّة من الصحفيّين العاملين في قطاع غزّة إلى الحاضرين للمؤتمر، مفادها "أنّ رسالتهم مستمرّة لإيصال صوت غزّة للعالم".

وكانت جمعيّة حقوق الإنسان الإسبانيّة قد عقدت دورتها الثانية والأربعين لجوائز حقوق الإنسان لعام 2024 بحضور شخصيّات مجتمعيّة وسياسيّة من البرلمان، ووزراء في الحكومة الإسبانيّة، وشهدت إشادات بمسار والتزام شخصيّات ومؤسّسات برزت في عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أنّ جمعيّة حقوق الإنسان الإسبانيّة تعدّ واحدة من أقدم الجمعيّات لحقوق الإنسان في أوروبا، حيث تأسّست عام 1948، وهي ملتزمة منذ إنشائها بالدفاع عن حقوق الإنسان عمومًا، وعن العاملين في قطاع الصحافة بالخصوص باعتبارهم الخطّ الأوّل لكشف الانتهاكات.