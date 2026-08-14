أخبار عربية ودولية

استنفار أمني شمالي المغرب قبيل دعوات لعبور جماعي نحو سبتة

استنفار أمني شمالي المغرب قبيل دعوات لعبور جماعي نحو سبتة

14/08/2026
إدانات عربية لهجوم ناقلتي "أدنوك" وتحذيرات من تهديد الملاحة في هرمز

إدانات عربية لهجوم ناقلتي "أدنوك" وتحذيرات من تهديد الملاحة في هرمز

14/08/2026
فانس: أولوية الحرب على طهران باتت أسعار النفط لا البرنامج النووي

فانس: أولوية الحرب على طهران باتت أسعار النفط لا البرنامج النووي

14/08/2026
الناتو يسقط مسيّرة اخترقت أجواء لاتفيا

الناتو يسقط مسيّرة اخترقت أجواء لاتفيا

14/08/2026
لبنان يطالب بوقف الاعتداءات والانسحاب وواشنطن تتمسك بالمسار التفاوضي

لبنان يطالب بوقف الاعتداءات والانسحاب وواشنطن تتمسك بالمسار التفاوضي

14/08/2026
إسرائيل تفجّر وتقصف بلدات جنوبي لبنان وتدفع بدبابات نحو حداثا

إسرائيل تفجّر وتقصف بلدات جنوبي لبنان وتدفع بدبابات نحو حداثا

14/08/2026
كوريا الشمالية تهدد بتعزيز الردع قبيل مناورات أميركية - كورية

كوريا الشمالية تهدد بتعزيز الردع قبيل مناورات أميركية - كورية

14/08/2026
3 إعدامات في يوم واحد بالولايات المتحدة

3 إعدامات في يوم واحد بالولايات المتحدة

14/08/2026
واشنطن تهدد إيران بعزلة اقتصادية غير مسبوقة

واشنطن تهدد إيران بعزلة اقتصادية غير مسبوقة

14/08/2026
واشنطن وطهران تتمسكان بمواقفهما بشأن هرمز

واشنطن وطهران تتمسكان بمواقفهما بشأن هرمز

14/08/2026
السعودية تعلن انضمام 13 دولة رسميا للتحالف البحري الدفاعي

السعودية تعلن انضمام 13 دولة رسميا للتحالف البحري الدفاعي

14/08/2026
تقرير: الجيش الأميركي يفقد رُبع أسطوله من مسيّرات "ريبر" بالحرب على إيران

تقرير: الجيش الأميركي يفقد رُبع أسطوله من مسيّرات "ريبر" بالحرب على إيران

14/08/2026
قاض أميركي يردّ دعوى ترامب ضد هارفارد بشأن الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل

قاض أميركي يردّ دعوى ترامب ضد هارفارد بشأن الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل

13/08/2026
مصر خلال استقبالها وزير الخارجية التركي: اتفاقية مكة للدفاع المشترك محلّ دراسات معمقة

مصر خلال استقبالها وزير الخارجية التركي: اتفاقية مكة للدفاع المشترك محلّ دراسات معمقة

13/08/2026
زلزال كولومبيا: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 273 قتيلا

زلزال كولومبيا: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 273 قتيلا

13/08/2026
اختراق حساب سلام على "إكس" وحذف منشور ينتقد عدوان إسرائيل

اختراق حساب سلام على "إكس" وحذف منشور ينتقد عدوان إسرائيل

13/08/2026
مباحثات سورية - روسية لاستكمال ترتيبات تسليم مطار اللاذقية لدمشق

مباحثات سورية - روسية لاستكمال ترتيبات تسليم مطار اللاذقية لدمشق

13/08/2026
إيران تطالب بتعويضات عن تسرّب نفطي بلغ ساحل جزيرة قشم

إيران تطالب بتعويضات عن تسرّب نفطي بلغ ساحل جزيرة قشم

13/08/2026
موجز أنباء العالم الخميس

موجز أنباء العالم الخميس

13/08/2026
روسيا: تعطّل مصفاة "أورسك" النفطية لهجوم أوكراني واغتيال ضابط في القرم

روسيا: تعطّل مصفاة "أورسك" النفطية لهجوم أوكراني واغتيال ضابط في القرم

13/08/2026
تقرير: لماذا ينتشر عدم الإنجاب في المغرب العربي؟

تقرير: لماذا ينتشر عدم الإنجاب في المغرب العربي؟

13/08/2026
"قلق" في الكونغرس بشأن ظروف طاقم حاملة "أبراهام لينكولن"

"قلق" في الكونغرس بشأن ظروف طاقم حاملة "أبراهام لينكولن"

13/08/2026
تحليلات: السعودية توسّع مظلة الردع لتفادي الانجرار إلى حرب إقليمية

تحليلات: السعودية توسّع مظلة الردع لتفادي الانجرار إلى حرب إقليمية

13/08/2026
إسرائيل ولبنان يبحثان آلية دولية لنزع سلاح حزب الله

إسرائيل ولبنان يبحثان آلية دولية لنزع سلاح حزب الله

13/08/2026