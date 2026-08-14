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بودكاست
المزيد
شباب ومجتمع
الأخبار
مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
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أخبار البحرين
استنفار أمني شمالي المغرب قبيل دعوات لعبور جماعي نحو سبتة
14/08/2026
إدانات عربية لهجوم ناقلتي "أدنوك" وتحذيرات من تهديد الملاحة في هرمز
14/08/2026
فانس: أولوية الحرب على طهران باتت أسعار النفط لا البرنامج النووي
14/08/2026
الناتو يسقط مسيّرة اخترقت أجواء لاتفيا
14/08/2026
لبنان يطالب بوقف الاعتداءات والانسحاب وواشنطن تتمسك بالمسار التفاوضي
14/08/2026
إسرائيل تفجّر وتقصف بلدات جنوبي لبنان وتدفع بدبابات نحو حداثا
14/08/2026
كوريا الشمالية تهدد بتعزيز الردع قبيل مناورات أميركية - كورية
14/08/2026
3 إعدامات في يوم واحد بالولايات المتحدة
14/08/2026
واشنطن تهدد إيران بعزلة اقتصادية غير مسبوقة
14/08/2026
واشنطن وطهران تتمسكان بمواقفهما بشأن هرمز
14/08/2026
السعودية تعلن انضمام 13 دولة رسميا للتحالف البحري الدفاعي
14/08/2026
تقرير: الجيش الأميركي يفقد رُبع أسطوله من مسيّرات "ريبر" بالحرب على إيران
14/08/2026
قاض أميركي يردّ دعوى ترامب ضد هارفارد بشأن الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل
13/08/2026
مصر خلال استقبالها وزير الخارجية التركي: اتفاقية مكة للدفاع المشترك محلّ دراسات معمقة
13/08/2026
زلزال كولومبيا: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 273 قتيلا
13/08/2026
اختراق حساب سلام على "إكس" وحذف منشور ينتقد عدوان إسرائيل
13/08/2026
مباحثات سورية - روسية لاستكمال ترتيبات تسليم مطار اللاذقية لدمشق
13/08/2026
إيران تطالب بتعويضات عن تسرّب نفطي بلغ ساحل جزيرة قشم
13/08/2026
موجز أنباء العالم الخميس
13/08/2026
روسيا: تعطّل مصفاة "أورسك" النفطية لهجوم أوكراني واغتيال ضابط في القرم
13/08/2026
تقرير: لماذا ينتشر عدم الإنجاب في المغرب العربي؟
13/08/2026
"قلق" في الكونغرس بشأن ظروف طاقم حاملة "أبراهام لينكولن"
13/08/2026
تحليلات: السعودية توسّع مظلة الردع لتفادي الانجرار إلى حرب إقليمية
13/08/2026
إسرائيل ولبنان يبحثان آلية دولية لنزع سلاح حزب الله
13/08/2026
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