البحرين تعلن اكتشاف حقل نفطي يحتوي على 80 مليار برميل

أعلن وزير النفط البحريني، محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، في المنامة، اليوم الأربعاء، أن البحرين اكتشفت حقلا يحتوي على احتياطات من النفط الصخري تقدر بأكثر من 80 مليار برميل، ما قد يحوّل البحرين إلى قوة نفطية.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي إن العمل جار لتحديد الكمية التي يمكن استخراجها من الحقل، مشيرا كذلك إلى أن الحقل يحتوي على كمية من الغاز الطبيعي تراوح بين 10 و20 تريليون قدم مكعب.

وتملك البحرين حاليا حقلا واحدا للنفط، مع احتياطات من النفط الخام تقدر بمئات ملايين البراميل. وتنتج من حقلها الوحيد 50 ألف برميل يوميا.

كما أنها تنتج 150 ألف برميل إضافي من حقل أبوسعفة الذي تشترك فيه مع السعودية لتلبية معظم احتياجاتها النفطية.

ويقع الحقل الجديد في منطقة خليج البحرين الواقعة في المنطقة الغربية من حدودها، وبمساحة تقدر بنحو ألفي كيلومتر مُربع، علما أن مساحة البحرين نفسها تصل إلى 934 كيلومترا مربعا. ويعتبر هذا أول اكتشاف في البلاد منذ عام 1932، تاريخ تدشين أول بئر للنفط فيها.

وقال وزير النفط البحريني إن فريق الاستكشاف بالهيئة الوطنية للنفط والغاز يقوم حالياً "ببذل جهود مضاعفة للوصول بالحقل المكتشف إلى مرحلة الانتاج خلال 5 سنوات".

كما يجري العمل على دراسة "الجدوى الاقتصادية" لهذا الاكتشاف، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "هيليبرترون" الأميركية للتحضير لعمليات حفر آبار إنتاجية في الحقل الجديد.