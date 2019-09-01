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بعد اتهامها للبنان... الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها هناك للمغادرة

تاريخ النشر: 01/09/2019 - 20:33

بعد اتهامها للبنان... الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها هناك للمغادرة
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

بعد اتهام وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، للبنان بالتهاون والاعتداء على إسرائيل، دعت مواطنيها في لبنان إلى المغادرة فورا.

وجاء أن المنامة، وفي بيان صادر عن الخارجية البحرينية، دعت، مساء اليوم، مواطنيها في لبنان إلى المغادرة فورا بالتزامن مع التصعيد الذي حصل على الحدود جنوبي لبنان.

وقالت الخارجية، إنها "تدعو جميع المواطنين المتواجدين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورًا".

وعزت دعوتها إلى "ما تمر به لبنان من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر".

وأرجعت عدم السفر نهائيًا إلى لبنان، إلى "منع تعرض مواطنيها لأي مخاطر، وحرصًا على سلامتهم"، وفق البيان.

وكان وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، قد سارع إلى اتهام لبنان بالتهاون، وتعريض الشعب اللبناني للخطر، واعتبر رد حزب الله كاعتداء على إسرائيل.

وكتب وزير الخارجية البحريني في تغريدة على تويتر "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي، ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها"، على تعبيره.


#البحرين
#لبنان
#خالد بن أحمد آل خليفة

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