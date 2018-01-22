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اليمن: مقتل 9 يمنيين في قصف الحوثيين لتعز

تاريخ النشر: 22/01/2018 - 17:14

اليمن: مقتل 9 يمنيين في قصف الحوثيين لتعز
من الأرشيف (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

قال مسؤول حكومي يمني إن خمسة مدنيين يمنيين، بينهم مصور صحافي، وأربعة عسكريين قتلوا إثر سقوط صواريخ أطلقها الحوثيون، اليوم الإثنين، على عرض عسكري لمناسبة افتتاح مقر أمني جديد في تعز، جنوب غربي اليمن.

وقال المسؤول في السلطة المعترف بها ان "مليشيات الحوثي أطلقت ستة صواريخ كاتيوشا" أثناء تدشين قوات الأمن العام مقرا تدريبيا في تعز بحضور نائب وزير الداخلية في الحكومة المعترف بها، اللواء علي ناصر لخشع، إلى جانب عشرات المواطنين.

وذكر أن القصف أسفر عن مقتل المصور الصحافي لقناة "بلقيس" الفضائية اليمنية محمد القدسي، وأربعة مدنيين آخرين، بينهم امرأة وطفل، وأربعة عسكريين في صفوف القوات الحكومية.

وأكدت القناة على موقعها مقتل المصور أثناء عمله على تغطية العرض العسكري.

يشار إلى أن مدينة تعز، التي تقع جنوب غربي اليمن، تسيطر عليها القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، لكنها مطوقة من قبل الحوثيين.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#اليمن
#تعز
#الحوثيون

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