الأمم المتحدة تدعو لتأمين 2.96 مليار دولار لليمن

حضت الأمم المتحدة، المجتمع الدولي، اليوم الخميس، على إيجاد حل ينهي الأزمة في اليمن، وعلى جمع 2.96 مليار دولار لتقديم مساعدات عاجلة إلى هذا البلد خلال 2018.

وقال منسق الشؤون الإنسانية لمنظمة الأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماكغولدريك، الذي أعلن أمس الأربعاء أنه سيترك منصبه، في مؤتمر صحافي في عمان، اليوم الخميس، إن "هدفنا الآن هو جمع 2.96 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018".

وأضاف "حصلنا العام الماضي على 70% من التمويل اللازم لخطتنا للعام 2017 (التي كانت تهدف لجمع 2.1 مليار دولار)، ونأمل بأن نحصل هذا العام على نسبة أكبر".

وأكد أن "نحو 75% من السكان في اليمن، نحو 22 مليون شخص، يحتاجون إلى المساعدة ولا يستطيعون الاعتناء بأنفسهم بدون مساعدة خارجية".

وأشار المسؤول الأممي إلى أن "نحو 17.8 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى تأمين غذاء منتظم لهم ولعائلاتهم"، مضيفا أن "ثمانية ملايين من هؤلاء لا يعرفون ماذا أو كيف سيطعمون عائلاتهم غدا".

وأعرب ماكغولدريك عن أمله بأن "تكون هذه السنة سنة تغيير بالنسبة لليمن لأن الشعب اليمني عانى ما يكفي"، مضيفا "حان الوقت لأن يعرف المجتمع الدولي كيف يتحرك لمساعدة اليمنيين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم". وكرر أن "لا حل عسكريا للأزمة في اليمن، بل المطلوب حل سياسي".

وكانت الأمم المتحدة، قد وجهت الأحد الماضي، نداء بهدف جمع 2.96 مليار دولار في 2018 لتقديم مساعدة عاجلة إلى أكثر من 13 مليون شخص في اليمن الغارق في نزاع مسلح والذي يواجه "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم.

وقتل في النزاع منذ التدخل السعودي أكثر من 9200 يمني، بينما أصيب أكثر من 52 ألفا، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.