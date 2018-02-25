قتلى في هجوم انتحاري مزدوج في عدن تبناه "داعش"

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلن مسؤولون مقتل خمسة أشخاص في هجوم انتحاري مزدوج، وقع أمس السبت، واستهدف مقر قوات مكافحة الإرهاب في مدينة عدن اليمنية وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وفي بيان نشره عبر وكالته الدعائية، " أعماق"، قال التنظيم إن "عمليتان استشهاديتان تضربان مقر مكافحة الإرهاب بحي التواهي في عدن".

وقال مدير أمن عدن، العميد شلال شايع، إن خمسة أشخاص بينهم عناصر أمن وطفل قتلوا في التفجيرين اللذين استهدفا المقر الواقع في حي التواهي في عدن. وأضاف أن 24 مدنيا كانوا عند شاطئ قريب أصيبوا بجروح إضافة إلى سبعة حراس.

ويأتي الهجوم عقب مواجهات دامية شهدتها عدن الشهر الماضي، حيث سيطر انفصاليون جنوبيون على معظم مناطق المدينة الساحلية من الحكومة المدعومة من السعودية.

وكانت عدن، مقر حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، منذ أجبرت على مغادرة العاصمة صنعاء في 2014، بعد سيطرت الحوثيون عليها.

وخلال حالة الفوضى التي عاشها اليمن على مدى السنوات الأخيرة، تبنى (داعش) عدة هجمات وقعت في عدن وأسفرت عن سقوط مئات الضحايا واستهدفت القوات الحكومية على وجه الخصوص.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يدعم قوات هادي منذ2015 في الحرب ضد الحوثيين، أسفرت عن مقتل أكثر من9200 شخص.