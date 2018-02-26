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الأمن الدولي يناقش تسوية بشأن حظر الأسلحة لليمن

تاريخ النشر: 26/02/2018 - 23:18

الأمن الدولي يناقش تسوية بشأن حظر الأسلحة لليمن
من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : هاشم حمدان

يحاول أعضاء مجلس الأمن الدولي، الإثنين، التوصل إلى تسوية بشأن مشروع قرار صادر عن بريطانيا يعد بتحرك ضد منتهكي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن.

وكان قد قال خبراء الأمم المتحدة في تقرير صدر في كانون الثاني/ يناير إن إيران أخفقت في منع الإمداد المباشر أو غير المباشر للصواريخ والطائرات غير المأهولة للحوثيين في اليمن.

وسوف يمدد مشروع القرار عقوبات الأمم المتحدة في اليمن، كما يمدد تفويض فريق الخبراء الذى يرصد تنفيذ تلك العقوبات والذي ينتهي الإثنين.

وفي حال لم يتم استخدام حق الفيتو ضد المشروع البريطاني، سوف يصوت المجلس على نسخة منافسة تعممها روسيا لا يذكر فيها تقرير الخبراء، لكنها سوف تمدد العقوبات وتفويض لجنة الخبراء.

ومن المتوقع إجراء التصويت في وقت لاحق الإثنين.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مجلس الأمن الدولي
#حظر أسلحة
#اليمن
#حق النقض الفيتو

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