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اليمن: قتلى من القوات الحكومية بقصف تحالف السعودية

تاريخ النشر: 26/02/2018 - 21:00

اليمن: قتلى من القوات الحكومية بقصف تحالف السعودية
جنود من القوات الحكومية (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أفادت مصادر عسكرية يمنية، الإثنين، عن مقتل ستة عسكريين، على الأقل، في غارة نفذتها طائرات تابعة لتحالف السعودية وأصابت معسكرا لهذه القوات.

وذكرت المصادر أن معسكر القوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف يقع في مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء، على بعد نحو 50 كلم شرق العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال مسؤول عسكري في القوات الحكومي لوكالة الأنباء الفرنسية "قتل ستة عسكريين، بينهم ضابط في غارة للتحالف أصابت عن طريق الخطأ معسكرا للقوات الحكومية في نهم". وأضاف أن 15 عسكريا آخر أصيبوا في الغارة.

وذكر مسؤول عسكري آخر في هذه القوات أن حصيلة قتلى الغارة بلغت 20 جنديا وضابطا، إلا أنه تعذر التأكد من هذه الحصيلة من مصادر أخرى.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#اليمن
#تحالف السعودية

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