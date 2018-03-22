اليمن: مقتل 6100 مدني بـ 3 سنوات بينهم 1500 طفلا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، التحقق من مقتل 6100 مدني في اليمن منذ انطلاق عمليات ما أُطلق عليه بـ"التحالف العربي" في 26 آذار 2015.

جاء ذلك في بيان أصدرته نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان، كيت غيلمور، ونشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وأفادت المسؤولة الأممية أن من بين الضحايا 1500 طفل، لافتة إلى أن عدد الضحايا المدنيين ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الستة الماضية.

وقالت إن "السبب الرئيسي لوقوع ضحايا بين المدنيين هو القصف الجوي الذي يقوم به التحالف بقيادة السعودية" موضحة أن "هذا القصف مسؤول عن وقوع أكثر من 61 % من كل الضحايا المدنيين، فيما يتسبب القصف العشوائي ونيران القناصة في المناطق المزدحمة بالسكان، من قبل الحوثيين في أغلبية النسبة المتبقية من الضحايا".

ولفتت المسؤولة الأممية في بيانها إلى استمرار هجمات الطائرات من دون طيار التي تنفذها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى هجمات أخرى من جماعات تابعة لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين، دون تحديد عدد معين من الضحايا، جرّاء تلك الهجمات.

كما تطرقت المسؤولة الأممية، إلى تصاعد الصراع في اليمن أواخر العام الماضي، مع اندلاع الاشتباكات بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وجاء في البيان: "يبقى المدنيون على الخطوط الأمامية للصراع، يقعون ضحايا للقتال بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين في محافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة".

وتدخُل العمليات العسكرية لـ"لتحالف العربي" يوم الإثنين القادم عامها الرابع، مع استمرار النزاع الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية واحتياج أكثر من 22 مليونا لمساعدات.