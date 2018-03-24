اليمن: مقتل 3 جنود و8 حوثيين بمواجهات بمحافظة البيضاء

أفاد مسؤول يمني، اليوم السبت، أن ثلاثة جنود حكوميين، و8 من مسلحي الحوثي، قُتلوا في اشتباكات بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وفي تصريح لـ"الأناضول" أوضح مدير عام مديرية "ناطع" بمحافظة البيضاء، مسعد الصلاحي، أن "مسلحي الحوثي هاجموا في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، مواقع للجيش الوطني بمديرية الملاجم المحاذية لناطع".

وأضاف الصالحي أن "الجيش تمكن من صد الهجوم بعد مواجهات عنيفة، وإسناد جوي من طيران التحالف العربي، أسفرت عن مقتل 3 جنود و8 من الحوثيين".

وأوضح أن الحوثيين حاولوا من خلال الهجوم؛ استعادة مواقع جبلية استراتيجية في المنطقة، سيطرت عليها قوات الجيش قبل يومين.

وتُطل تلك المواقع على معسكر "فضحة" الإستراتيجي، الذي يُعد من أهم معاقل الحوثيين في المحافظة، بحسب المصدر ذاته.

وتابع أن "طيران التحالف شن أيضا خلال الساعات الماضية، ثلاث غارات استهدفت دوريات مُحملة بأسلحة ومسلحين في المديرية ذاتها، ما أدى إلى تدميرها ومقتل من فيها". ولم يحدد المسؤول عدد ضحايا الغارات.