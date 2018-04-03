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نداء أممي لجمع 3 مليار دولار لـ13 مليون يمني

تاريخ النشر: 03/04/2018 - 15:51

نداء أممي لجمع 3 مليار دولار لـ13 مليون يمني
من الأرشيف (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

طلبت الأمم المتحدة من المانحين، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مليارات دولار تقريبا لإغاثة نحو 13 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة في اليمن الذي تمزقه الحرب.

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة نداء التمويل في مؤتمر في جنيف يهدف لجمع 2.96 مليار دولار (2.4 مليار يورو) لليمن هذا العام.

وكانت قد ناشدت الأمم المتحدة، العام الماضي، أعضاءها جمع 2.5 مليار دولار لليمن تم تجمع 73 بالمئة منها. لكن الأزمة الإنسانية تفاقمت في أعقاب التدخل العسكري لتحالف السعودية منذ 2015.

وقال غوتيريش إن "اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم" واصفا الوضع بأنه "كارثي". وأضاف "لكن بدعم دولي يمكننا ويتعين علينا أن نحول دون أن تصبح هذه البلاد مأساة طويلة الأمد".

وبحسب الأمم المتحدة يواجه 8.4 ملايين شخص شبح المجاعة في اليمن حيث تعد واردات الأغذية ضرورية لحياة المواطنين.

وقال غوتيريش "يجب أن تتمكن الطواقم الإنسانية من الوصول إلى الأشخاص الأكثر احتياجا دون شروط".

وأضاف "يجب أن تبقى كافة الموانئ مفتوحة أمام الشحنات الإنسانية والتجارية والأدوية والوقود الضروري لتسليمها".

ويأتي نداء جمع الأموال بعد يوم على مقتل أطفال في ضربة جوية على ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.

ووصفت الأمم المتحدة الحادثة بأنها "بين أكثر الهجمات دموية التي تطال الأطفال منذ التصعيد الذي شهده النزاع اليمني في آذار/مارس 2015".

ملف خاص | يوم الأرض

#اليمن
#الأمم المتحدة
#أنطونيو غوتيريش

من عرب 48

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