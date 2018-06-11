  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار اليمن

اليمن: مساع دولية لمنع هجوم تحالف السعودية على الحديدة

تاريخ النشر: 11/06/2018 - 20:42

اليمن: مساع دولية لمنع هجوم تحالف السعودية على الحديدة
صورة توضيحية
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، اجتماعا مغلقا في مسعى لمنع تحالف السعودية من شن هجوم على ميناء الحديدة اليمني، والذي يعد بمثابة الشريان الحيوي الأول لوصول المساعدات الإنسانية.

ودعت بريطانيا إلى إجراء محادثات عاجلة إثر إبلاغ وكالات المساعدة في منطقة الميناء الذي يسيطر عليه الحوثيون، عن احتمال شن قوات الإمارات هجوما وشيكا على الميناء.

كما حذرت الأمم المتحدة من أن ما يبلغ عدد من سيتعرضون للخطر نحو 250 ألف شخص، في حال تنفيذ التحالف هجوما شاملا للسيطرة على الميناء الذي يعتبر نقطة العبور الرئيسية للإمدادات التجارية والمساعدات إلى اليمن.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريش، أن المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، يجري "مفاوضات مكثفة "بشأن مصير الميناء. وقال غويتريش "آمل بأن نجد سبيلا لتجنب المواجهة العسكرية في الحديدة". وأطلع غريفيث أعضاء مجلس الأمن، على تطورات الأوضاع من خلال الفيديو، مع مدير المساعدات في الأمم المتحدة مارك لوفكوك.

من جهتها، صرحت سفيرة بريطانيا في المجلس، كارين بيرس، قبل الاجتماع "نحن ندرك مخاوف الإمارات الأمنية والتي يجب معالجتها، ولكننا كذلك قلقون بشأن الوضع الإنساني".

وأكد غريفيث أمام المجلس في نيسان/أبريل أنه يعمل على خطة سلام لليمن، ولكن أي عمل عسكري يمكن أن يعيق جهوده.

كما قال سفير هولندا في المجلس، كارل فان أوستيروم، إنه "من المهم جدا بالنسبة إلينا أن يجتمع المجلس ويوجه إشارة مشتركة ورسالة سياسية واضحة جدا للأطراف المعنيين". وتابع "يجب ألا نرى هجوما على ميناء الحديدة".

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، يعيش ما لا يقل عن 600 ألف مدني في الحديدة والمناطق المجاورة.


#تحالف السعودية
#اليمن
#ميناء الحديدة
#الحوثيون
#مجلس الأمن الدولي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مناشدة إيطاليا السماح لسفينة مهاجرين بالرسو وإسبانيا تعرض المساعدة
مناشدة إيطاليا السماح لسفينة مهاجرين بالرسو وإسبانيا تعرض المساعدة

2018-06-11

سورية: مليون نازح خلال أربعة شهور
سورية: مليون نازح خلال أربعة شهور

2018-06-11

الصدر للعراقيين: توحّدوا بدلا من السعي للمناصب
الصدر للعراقيين: توحّدوا بدلا من السعي للمناصب

2018-06-11

الأكثر قراءة

لاجئ سوداني يعتدي على سائق حافلة عربي في تل أبيب

لاجئ سوداني يعتدي على سائق حافلة عربي في تل أبيب

2018-06-10
وفد مغربي تطبيعي يزور إسرائيل

وفد مغربي تطبيعي يزور إسرائيل

2018-06-10
بعد صلاح.. راموس كاد يتسبب بإصابة لاعب تونسي

بعد صلاح.. راموس كاد يتسبب بإصابة لاعب تونسي

2018-06-10
حالة الطقس: أجواء صيفية حارة ومغبرة

حالة الطقس: أجواء صيفية حارة ومغبرة

2018-06-10

"مؤتمر خليجي" لدعم الأردن: المال مقابل الرضوخ لصفقة القرن؟

2018-06-10