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اليمن: تعزيزات عسكرية تتجه نحو الحديدة

تاريخ النشر: 12/06/2018 - 13:03

اليمن: تعزيزات عسكرية تتجه نحو الحديدة
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

وصلت تعزيزات كبيرة للقوات الموالية للحكومة اليمنية باتجاه مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، بحسب ما أعلنت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الثلاثاء.

وبعد تراجع حدة المعارك، الإثنين، بدأت القوى الثلاث التي تؤلف "المقاومة اليمنية" بإرسال تعزيزات هامة من الرجال والمعدات إلى خط المواجهة الرئيسي الذي يبعد أربعين كيلومترا جنوب الحديدة، بحسب المصادر.

هادي يزور الإمارات على وقع الخلافات باليمن
يزور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، الإمارات، في أول زيارة رسمية، بعد الأزمة التي طبعت علاقاته مع أبوظبي، على خلفية ممارسات الأخيرة في المناطق الجنوبية والشرقية لليمن.
 

ويعتبر ميناء مدينة الحديدة المدخل الرئيسي للمساعدات المتجهة إلى المناطق الواقعة تحت سلطة الحوثيين. لكن التحالف يدعي أنه منطلق لعمليات عسكرية يشنّها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر.

وتأتي هذه التعزيزات بينما قالت صحف إماراتية، من بينها "ذا ناشيونال" التي تصدر باللغة الإنجليزية، إن العد التنازلي بدأ لشن هجوم على الحديدة، مشيرة إلى أن الهجوم أصبح "وشيكا".

وكانت قد اندلعت مواجهات عنيفة، الجمعة والسبت والأحد، في قرية الجاح الساحلية ومدن بيت الفقيه والتحيتا والدريهمي، جنوب الحديدة.

وسقط قرابة 200 قتيل من الحوثيين و30 من القوات الحكومية، بحسب مصادر عسكرية وطبية.

 


#الحديدة
#الحوثيون

من عرب 48

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