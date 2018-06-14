اليمن: هادي يصل عدن بعد عام ونصف من مغادرتها

وصل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، إلى العاصمة المؤقتة عدن للمرة الأولى منذ مغادرتها قبل ما يقرب من عام ونصف​.

وأوردت وكالة "الأناضول"، نقلاً عن مصدر حكومي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن "هادي وصل إلى العاصمة المؤقتة عدن وسط استقبال رسمي وشعبي كبيرين".

وأضاف أنه "كان في مقدمة المستقبلين رئيس مجلس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، ونائبه وزير الداخلية أحمد الميسري، وأعضاء الحكومة ومحافظو المحافظات".

وغادر هادي عدن قبل عام ونصف بعد اشتباكات بين قوات مدعومة من الإمارات وقوات الشرعية، على خلفية رفض قائد القوة المكلفة بحماية مطار عدن، قرارًا رئاسيًا بتغييره، بإيعاز من أبوظبي التي لم تتردّد باستخدام الطائرات الحربية لقصف أحد أطقم الحرس الرئاسي الذي يقوده ناصر هادي، نجل الرئيس. واختار الأخير احتواء الأزمة وأمر القوات الموالية له بالانسحاب من محيط المطار.

ومطلع 2018، اتهمت مصادر حكومية يمنية الإمارات بمنع الرئيس هادي من العودة إلى عدن لأكثر من عام، بعد توتر في العلاقات بين الطرفين بشأن عدد من الملفات السياسية والأمنية.

وبلغ التوتر بين الجانبين ذروته في أزمة جزيرة سقطرى، منتصف مايو/أيار الماضي، بعد اتهام رئيس الحكومة، بن دغر، الإمارات بأنها تنافس الحكومة على "السيادة ومن يحق له تمثيلها".