  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار اليمن

اليمن: هادي يصل عدن بعد عام ونصف من مغادرتها

تاريخ النشر: 14/06/2018 - 20:27

اليمن: هادي يصل عدن بعد عام ونصف من مغادرتها
(الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

وصل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، إلى العاصمة المؤقتة عدن للمرة الأولى منذ مغادرتها قبل ما يقرب من عام ونصف​.

وأوردت وكالة "الأناضول"، نقلاً عن مصدر حكومي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن "هادي وصل إلى العاصمة المؤقتة عدن وسط استقبال رسمي وشعبي كبيرين".

وأضاف أنه "كان في مقدمة المستقبلين رئيس مجلس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، ونائبه وزير الداخلية أحمد الميسري، وأعضاء الحكومة ومحافظو المحافظات".

وغادر هادي عدن قبل عام ونصف بعد اشتباكات بين قوات مدعومة من الإمارات وقوات الشرعية، على خلفية رفض قائد القوة المكلفة بحماية مطار عدن، قرارًا رئاسيًا بتغييره، بإيعاز من أبوظبي التي لم تتردّد باستخدام الطائرات الحربية لقصف أحد أطقم الحرس الرئاسي الذي يقوده ناصر هادي، نجل الرئيس. واختار الأخير احتواء الأزمة وأمر القوات الموالية له بالانسحاب من محيط المطار.

ومطلع 2018، اتهمت مصادر حكومية يمنية الإمارات بمنع الرئيس هادي من العودة إلى عدن لأكثر من عام، بعد توتر في العلاقات بين الطرفين بشأن عدد من الملفات السياسية والأمنية.

وبلغ التوتر بين الجانبين ذروته في أزمة جزيرة سقطرى، منتصف مايو/أيار الماضي، بعد اتهام رئيس الحكومة، بن دغر، الإمارات بأنها تنافس الحكومة على "السيادة ومن يحق له تمثيلها".

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#عبد ربه منصور هادي
#اليمن

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأردن: الرزاز يسحب مشروع قانون الضريبة من البرلمان
الأردن: الرزاز يسحب مشروع قانون الضريبة من البرلمان

2018-06-14

الرياض تعلن اعتراض صاروخ باليستي منطقة عسير
الرياض تعلن اعتراض صاروخ باليستي منطقة عسير

2018-06-14

منظمات أميركية تُقاضي إدارة ترامب بشأن حماية المياه
منظمات أميركية تُقاضي إدارة ترامب بشأن حماية المياه

2018-06-14

الأكثر قراءة

ارفعوا العقوبات: أربعون معتقلًا و١٠ جرحى في قمع الأمن الفلسطيني برام الله

ارفعوا العقوبات: أربعون معتقلًا و١٠ جرحى في قمع الأمن الفلسطيني برام الله

2018-06-13
إقالة مدرب منتخب إسبانيا قبل ساعات من المونديال

إقالة مدرب منتخب إسبانيا قبل ساعات من المونديال

2018-06-13
مياه الأمطار تتسبب بفيضانات وتغمر منازل ومحلات تجارية

مياه الأمطار تتسبب بفيضانات وتغمر منازل ومحلات تجارية

2018-06-13
البعنة: مصرع ثائر خليل في حادث طرق بأوكرانيا

البعنة: مصرع ثائر خليل في حادث طرق بأوكرانيا

2018-06-13
حالة الطقس: أمطار متفرقة والتحذير من الفيضانات بالنقب والأغوار

حالة الطقس: أمطار متفرقة والتحذير من الفيضانات بالنقب والأغوار

2018-06-13