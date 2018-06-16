صحيفة: الإمارات تتساعد بقوات فرنسية خاصة في اليمن

كشفت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، اليوم السبت، عن قتال قوات فرنسية خاصة إلى جانب القوات الإماراتية التي تشن حملة عسكرية ضمن "التحالف العربي" بقيادة السعودية على اليمن لاستهداف جماعة "الحوثي" المدعومة من إيران.

وحصلت الصحيفة على هذه المعلومات من مصدرين عسكريين، حيث أكدا وجود القوات الفرنسية الخاصة موجودة على الأرض في اليمن بجانب القوات الإماراتية، دون ذكر أي معلومات إضافية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الفرنسية بشأت ما ذكرته الصحيفة.

وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، أمس، أنها تدرس إمكانية تنفيذ عملية تطهير من الألغام، لتسهيل الوصول إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، بمجرد انتهاء التحالف العربي من عملياته العسكرية.

وأضافت الوزارة أن فرنسا لا تنفذ عمليات عسكرية في محافظة الحديدة في هذه المرحلة، وليست جزءا من التحالف بقيادة السعودية.

وبإسناد من التحالف الذي تعد الإمارات ثاني أكبر دوله، بدأ الجيش اليمني التابع لحكومة عبد ربه منصور هادي، الأربعاء الماضي، عملية للاستيلاء على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر .

وأعلن الجيش اليمني اليوم الاستيلاء على مطار الحديدة الدولي، وصار على بعد سبعة كيلومترات من وسط المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، من أن القتال في الحديدة سيزيد معاناة اليمنيين.

ويعتمد حوالي 19 مليون يمني، يشكلون 70 بالمائة من السكان، على المواد الغذائية التجارية والإنسانية الواردة عبر ميناء الحديدة (آخر منفذ بحري للحوثيين)، وفق البرنامج.

ويعاني اليمنيون أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، جراء حرب متواصلة منذ أكثر من ثلاث سنوات.