مبعوث أممي يصل إلى صنعاء على وقع المعارك بالحديدة

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

وصل مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، إلى صنعاء، اليوم السبت، حسبما أفاد مصور وكالة فرانس برس في المطار، في مهمة دبلوماسية طارئة تهدف إلى تجنيب مدينة الحديدة في غرب اليمن الحرب التي تدور على مشارفها.

ولم يلق المبعوث الدولي بتصريح لدى وصوله إلى صنعاء، وغادر المطار فورا متوجها إلى المدينة للاجتماع بقادة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة وعلى مدينة الحديدة منذ العام 2014.

وتأتي الزيارة في وقت يخوض الحوثيون معارك في مواجهة القوات الموالية للحكومة والمدعومة من التحالف العسكري بقيادة السعودية عند المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وتضم المدينة ميناء رئيسيا تدخل منه غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية المواجهة إلى ملايين السكان في البلد الذي يعاني من أزمة انسانية كبيرة ويهدد شبح المجاعة نحو 8 ملايين من سكانه.

لكن التحالف يرى فيه منطلقاً لعمليات عسكرية يشنّها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر ولتهريب الصواريخ التي تطلق على السعودية. ويدعو التحالف إلى تسليم إدارة الميناء للأمم المتحدة أو للحكومة المعترف بها لوقف الهجوم.

وتخشى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أن تؤدي الحرب في مدينة الحديدة إلى وقف تدفق المساعدات، لكن السعودية والإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف والتي تشرف على هجوم الحديدة، سعتا الى طمأنة المجتمع الدولي عبر الإعلان عن خطة لنقل المساعدات في حال توقف العمل في الميناء.

وكان غريفيث أكد لدى بداية الهجوم، يوم الأربعاء الماضي، أن المفاوضات مستمرة لتجنب مواجهات دامية في مدينة الحديدة.

وأضاف في بيان "لدينا اتصالات دائمة مع كل الأطراف المشاركة للتفاوض حول ترتيبات للحديدة تستجيب للمخاوف السياسية والإنسانية والأمنية لكل الأطراف المعنيين".

ويشهد اليمن منذ سنوات حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين. وتدخلت السعودية على رأس التحالف العسكري الذي يضم الإمارات في 2015 لوقف تقدم المتمردين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014 وبعدها على الحديدة.

وستمثل السيطرة على مدينة الحديدة في حال تحققت أكبر انتصار عسكري لقوات السلطة في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، منذ استعادة هذه القوات خمس محافظات من أيدي الحوثيين في 2015. وتبعد مدينة الحديدة نحو 230 كلم عن صنعاء.