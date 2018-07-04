اليمن: مبعوث الأمم المتحدة يعتبر محادثاته مع الحوثي "مثمرة"

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، قبيل مغادرته صنعاء، اليوم الأربعاء، أنه أجرى "محادثات مثمرة" مع زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، المتواري عن الأنظار والذي لا يخطاب جمهوره إلا عبر الشاشة، حيال النزاع في هذا البلد.

وجاءت تصريحات غريفيث في ختام مهمة دبلوماسية إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لمحاولة التوصل إلى تسوية سياسية تجنب مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر حرب شوارع بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها.

وكانت هذه القوات بدات قبل نحو ثلاثة ٍأسابيع هجوما باتجاه مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين ووصلت إلى مطارها الواقع في جنوبها. لكن الهجوم علّق بعد ذلك إفساحا للمجال أمام غريفيث للتوصل إلى حل سياسي.

وقال غريفيث للصحافيين في مطار صنعاء "أتقدم بالشكر إلى عبد الملك الحوثي الذي التقيت به أمس (الثلاثاء) جراء دعمه والمحادثات المثمرة التي أجريناها"، في أول إعلان عن لقاء بين الرجلين منذ تعيين المبعوث الدولي في منصبه في شباط/فبراير الماضي.

وأضاف غريفيث "التقيت خلال زيارتي قادة وممثلين عن أنصار الله، وأنا مطمئن إلى حد كبير بفضل الرسائل التي تلقيتها والتي جاءت إيجابية وبناءة".