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الحوثيون يعلنون وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية البحرية

تاريخ النشر: 01/08/2018 - 12:57

الحوثيون يعلنون وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية البحرية
أضرار في الحديدة نتيجة قصف تحالف السعودية (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

أعلن الحوثيون في اليمن أنهم سيقومون بـ"إيقاف مؤقت" منذ ليل الثلاثاء الأربعاء للعمليات العسكرية البحرية لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وذلك بعد أسبوع على هجوم استهدف ناقلتي نفط سعوديتين عند مضيق باب المندب.

وأعلنت "وزارة الدفاع" التابعة للحوثيين في بيان أن الهدنة بدأ "سريانها الساعة الثانية عشر مساء اليوم 31 تموز/يوليو (21:00 ت غ الثلاثاء) ما لم يكن هناك أي تصعيد للعدوان".

وأكد البيان نقلا عن مصدر في هذه الوزارة الترحيب "بأي مبادرة تدعو إلى حقن الدماء ووقف العدوان على اليمن".

ونشرت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين نص مبادرة قدمها رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي.

وقالت المبادرة "نعلن عن مبادرتنا بدعوة الجهات الرسمية اليمنية إلى التوجيه بإيقاف العمليات العسكرية البحرية لمدة محددة قابلة للتمديد، ولتشمل جميع الجبهات إن قوبلت هذه الخطوة بالاستجابة والقيام بخطوة مماثلة من قبل قيادة هذا التحالف" الذي تقوده السعودية في اليمن.

وأكد الحوثيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن المدة الأولية لإيقاف العمليات ستستمر أسبوعين.

يذكر أن السعودية كانت قد علقت بشكل مؤقت كل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب في 26 من تموز/يوليو الماضي بعد الهجوم على ناقلتي نفط.

ويعتبر مضيق باب المندب أحد أهم خطوط النقل في العالم، ويصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب.


#اليمن
#الحوثيون
#باب المندب

من عرب 48

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