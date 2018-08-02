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ملايين اليمنيين يحصلون على وجبة طعام كل يومين

تاريخ النشر: 02/08/2018 - 12:01

ملايين اليمنيين يحصلون على وجبة طعام كل يومين
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: خالد السيد

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز جراندي، اليوم الخميس، إن ملايين اليمنيين يعانون من النقص الحاد في التغذية، حيث أن إحصائيات المنظمة العالمية قد أشارت إلى أن هؤلاء يعتمدون على وجبة واحد من الطعام كل يومين.

وجاءت تصريحات المسؤولة في الأمم المتحدة على الموقع الإلكتروني للمنظمة، شرحت منم خلالها عن المعاناة التي يتعرض لها اليمنيين جراء الحملة العسكرية التي يشتنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

وأوضحت جراندي أن" 8.4 ملايين من اليمنيين، لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم القادمة، وأن غالبيتهم يأكلون مرة واحدة كل يومين".

يونيسيف تدعو لوقف استهداف مرافق المياه والخدمات المدنية في اليمن
دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري للهجمات التي تستهدف مرافق المياه والخدمات المدنية في اليمن.
 

وأضافت أنه "لا يتوفر أيضًا لكثير من الأسر اليمنية سوى وجبتين كل أسبوع".

وحذرت المنسقة الأممية، من آثار القصف الجوي (من طيران التحالف) على أنظمة المياه والصرف الصحي في محافظة الحديدة. مشيرة إلى وجود إصابات بمرض الكوليرا في المحافظة".

وأردفت" لدينا شركاء شجعان على الخطوط الأمامية يفعلون كل ما يمكن لمنع تفشي الكوليرا والاستعداد والاستجابة للوباء إذا حدث".

وشددت جراندي على أن "الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأكبر في العالم، والعملية الإنسانية هناك هي الأكبر في العالم أيضًا".

وأشارت جراندي إلى أن" 75 % من كل المدنيين في اليمن، يعتمدون على شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، وهي نسبة لا توجد بأي دولة أخرى في العالم".


 


#اليمن
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#أزمة إنسانية
#الأمم المتحدة
#التحالف العربي
#السعودية

من عرب 48

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