مقتل 39 طفلا وإصابة العشرات بقصف لتحالف السعودية بصعدة

قتل 39 مدنيا وأصيب 51 آخرين بجروح غالبيتهم أطفال، اليوم الخميس، جراء غارة لتحالف السعودية في محافظة صعدة باليمن.

وحسب مصدر أمني في محافظة، قتل وجرح عشرات الطلاب اليوم، جراء غارة جوية للتحالف بقيادة السعودية، استهدفت حافلة كانت تقلهم في منطقة ضحيان.

وأعلنت مصادر طبية في صعدة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وصول جثث 39 قتيلا و51 جريحا إلى مستشفيات المنطقة، موضحة أن غالبية الضحايا أطفال، وتم استهداف حافلتهم في سوق ضحيان.

وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة الحوثي، أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل نحو 39 وإصابة 51 غالبيتهم من الطلاب في غارة على مدينة ضحيان.

كما أفادت "المسيرة" بمقتل مواطنين اثنين وإصابة طفل إثر غارة للتحالف على مزرعة في منطقة الشاذلية بمديرية زبيد بمحافظة الحديدة.

من جانبها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن مقتل العشرات، في غارة على حافلة تقل أطفالا في منطقة ضحيان شمالي صعدة، مشيرة إلى أن مستشفيات الصليب الأحمر استقبلت عشرات القتلى والجرحى.

وأشارت اللجنة الدولية، في تغريدة على "تويتر"، إلى أنه بموجب القانون الدولي الإنساني يجب حماية حياة المدنيين أثناء النزاع.

وجاء ذلك بعد أسبوع من مقتل عشرين شخصا، وإصابة 60 آخرين، جراء غارة جوية استهدفت محيط المستشفى الأمامي وسوق السمك المحاذي في مدينة الحديدة، حسب مصادر طبية وشهود عيان، ما استدعى إدانة من قبل الأمم المتحدة والصليب الأحمر.