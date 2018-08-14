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حصيلة نهائية لغارة السعودية في اليمن: 51 قتيلا بينهم 40 طفلا

تاريخ النشر: 14/08/2018 - 11:17

حصيلة نهائية لغارة السعودية في اليمن: 51 قتيلا بينهم 40 طفلا
(أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

أكدت حصيلة نهائية للجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم أمس الإثنين، أنه قتل 51 شخصا بينهم 40 طفلا، وأصيب 79 بينهم 56 طفلا، وذلك في غارة تحالف السعودية الجوية التي أصابت حافلة كانت تقل أطفالا في محافظة صعدة شمالي اليمن، الخميس.

وتبين أن الحصيلة التي أوردها مكتب الصليب الأحمر في صنعاء في بيان تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة عنه، تتقاطع هذه الحصيلة مع الأرقام التي أعلنها الحوثيون، إذ صرح "وزير" الصحة، طه المتوكل، للصحافيين، الإثنين، أن "51 شخصا قتلوا بينهم 40 طفلا"، و79 جرحوا بينهم 56 طفلا.

وكان الصليب الأحمر أفاد في حصيلة سابقة عن مقتل 29 طفلا، على الأقل، تقل أعمارهم عن 15 عاما في استهداف لحافلتهم في سوق مكتظ جدا في ضحيان، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وشارك الآلاف الإثنين في تشييع جثامين ضحايا القصف الجوي في صعدة.

وأعلن تحالف السعودية الجمعة فتح تحقيق في القصف الجوي، بينما دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة إلى إجراء تحقيق "موثوق به" و"شفّاف".

ومع إعلانه البدء بالتحقيق، ادعى التحالف أن "أضرارا جانبية تعرضت لها حافلة ركاب" خلال عملية لقوات التحالف في صعدة.


#اليمن
#صعدة
#ضحيان
#تحالف السعودية
#اللجنة الدولية للصليب الأحمر

حصيلة نهائية لغارة السعودية في اليمن: 51 قتيلا بينهم 40 طفلا

حصيلة نهائية لغارة السعودية في اليمن: 51 قتيلا بينهم 40 طفلا

من عرب 48

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