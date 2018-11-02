غارات عنيفة للتحالف تستهدف مطار صنعاء الدولي

شن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، فجير اليوم الجمعة، سلسة غارات استهدف من خلالها مطار صنعاء الدولي وقاعدة جوية ومواقع صاروخية، فيما ترتفع الأسواط الدولية التي تنادي بإنهاء الحرب اليمنية والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي، العقيد تركي المالكي، إنه تم "استهداف مواقع عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية، وتدمير مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية ومحطات أرضية للطائرات بدون طيار".

فيما نقل "العربي الجديد" عن سكان محليين، تأكيداتهم أن المقاتلات الحربية حلقت بكثافة في سماء صنعاء وقصفت أهدافًا متفرقة ومواقع عسكرية يسيطر عليها مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وأكد المالكي أن حركة الطيران بمطار صنعاء مستمرة "ولا تأثير على حركة الطائرات الأممية والإغاثية". وأشار إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم، الجمعة، لتقديم أدلة على استخدام الحوثيين للمطار في شن هجمات.

من جانبها، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، بأن التحالف نفذ أكثر من 30 غارة جوية، على أهداف في قاعدة الديلمي الجوية (المقر الرئيسي للقوات الجوية اليمنية) قرب مطار صنعاء الدولي.

ووفقًا لمصادر الحوثيين، فقد شملت ضربات التحالف 10 غارات ضد أهداف في مديرية همدان، وأربعًا أخرى في معسكر جربان بمديرية سنحان، جنوب العاصمة، ولم ترد على الفور، معلومات حول آثار الضربات. ​



وخلال الأيام الماضية، ارتفعت أسهم استئناف مسار المفاوضات السياسية لوقف حرب اليمن، مع الدخول القوي للولايات المتحدة والدول الأوروبية على خط الأزمة، مستفيدة من ضغوط أجواء ما بعد جريمة قتل جمال خاشقجي، إذ صدر ما يشبه الأمر من قبل كل من وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وهو موجّه أساسًا للسعودية وللإمارات، بوقف الحرب في غضون 30 يومًا.