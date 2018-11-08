​الأمم المتحدة تعلن تأجيل محادثات بشأن اليمن

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، تأجيل محادثات التي كانت مقررة نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بين أطراف الأزمة اليمنية، معربة عن أملها بعقدها قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق.

وقال حق: "لقد أسقط المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، خطته المتعلقة بعقد محادثات سلام حول اليمن قبل نهاية هذا الشهر".

وأضاف المتحدث الأممي أن غريفيث "يأمل جلب الأطراف المتحاربة (الحكومة اليمنية والحوثيين) إلى الطاولة قبل نهاية هذا العام".

وردا على أسئلة الصحافيين بشأن أسباب تأجيل المحادثات، قال حق: "ما نحاول القيام به هو تذليل أي قضايا، حتى نتمكن من الحصول على جولة ناجحة من المفاوضات في أقرب وقت ممكن"، دون تفاصيل إضافية.

وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن غريفيث في تصريحات إعلامية، أنه يخطط لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف اليمنية نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وحث المبعوث الأممي حينها على "اغتنام الفرصة" من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير لبناء الثقة.

ويشهد اليمن منذ نحو 4 سنوات حربا بين تحالف بقيادة السعودية يقول إنه يدعم الحكومة الشرعية، من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ 2014 من جهة أخرى.

وخلفت الحرب المستمرة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة.