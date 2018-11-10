نزوح عشرات آلاف العائلات من الحديدة اليمنية

أفاد تقرير توثيق صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، اليوم السبت، أن نحو 81 ألف عائلة نزحت من محافظة الحديدة على خلفية المعارك التي تشهدها المحافظة منذ منتصف العام الجاري بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف السعودية والحوثيين.

ووفقا للتقرير، فإنه تم رصد نزوح 80 ألفا و763 عائلة من الحديدة، منذ حزيران/ يونيو الماضي. وشمل النزوح التوجه إلى عدة محافظات أخرى أو إلى مناطق ثانية "آمنة" في الحديدة.

وأضاف التقرير الذي رصد الحالة الإنسانية في اليمن منذ 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحتى 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أنه تم مساعدة أكثر من 71 ألفا من هذه العائلات النازحة.

وتابع: "يعمل حاليا 118 شريكا إنسانيا في 333 منطقة باليمن، ويصلون بالمساعدات إلى حوالي 8 ملايين شخص كل شهر". إلا أن التقرير الأممي لفت أنه رغم حجم الجهد الإنساني فإن الأزمة لا تزال "حادة".

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 445 ألف شخص نزحوا من محافظة الحديدة منذ حزيران الماضي.

وفي 2 تشرين الثاني الجاري، أطلقت القوات اليمنية عملية عسكرية جديدة، في استئناف حملة ميدانية واسعة، انطلقت منتصف العام الجاري، للسيطرة على مدينة الحديدة الساحلية ومينائها الاستراتيجي الواقعين تحت سيطرة الحوثيين.

وقالت القوات الحكومية اليمنية، إنها سيطرت على البوابة الشرقية لمدينة الحديدة، وواصلت التقدم بعدة أحياء هناك.

إلى ذلك، قالت مصادر يمنية إن قوات عسكرية تشرف عليها الإمارات سيطرت السبت على مناطق في مدينة الحُدَيْدة الساحلية بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.

وأضافت المصادر أن حرب شوارع تدور في الأحياء الشرقية والجنوبية للمدينة، وأن القوات المشتركة التي يشرف عليها الإماراتيون سيطرت على مستشفى "22 مايو" الحكومي.

وحسب المصادر تعرض المستشفى لأضرار بعدما اعتلى سطحه مسلحون وقناصة تابعون لمليشيا الحوثي.

ووجهت منظمة "يونيسيف" نداء جديدا السبت لوقف الحرب رأفة بأطفال اليمن.

وقالت منسقة عمليات منظمة "سيف ذي تشيلدرن" في الحديدة مريم الدوغاني "هذا الأمر يجب أن يتوقف فورا. إنها أسوأ فترة في الحديدة وأسوأ فترة لأطفال الحديدة"، مشيرة إلى كثافة كبيرة في الغارات الجوية.

ومنذ بدء العمليات نزح عشرات آلاف اليمنيين من مناطق المعارك إلى محافظات يمنية أخرى بينها صنعاء، أو داخل المناطق الآمنة بمحافظة الحديدة.

وفي سياق التطورات في اليمن، أعلن وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا انشقاق نظيره في حكومة الحوثيين وفراره السعودية.

وقال معمر الإرياني، اليوم السبت، إن عبد السلام علي جابر، وصل إلى السعودية مع عائلته بعد فرارهم من صنعاء، التي تخضع لسيطرة الحوثيين منذ 2014.

وجابر، هو أبرز عضو في إدارة الحوثي ينشق منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2014، حيث وجه ضربة للحوثيين في معركتهم ضد هجوم التحالف الذي تقوده السعودية لاستعادة مدينة الحديدة.

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