اليمن: مصرع قائد الاستخبارات العسكرية متأثرا بإصابته بتفجير قاعدة العند

أعلن صباح اليوم الأحد، في أحد مستشفيات عدن عن وفاة اللواء محمد صالح طماح، قائد الاستخبارات العسكرية اليمنية، متأثرا بإصابته في تفجير طائرة حوثية مسيرة، استهدفت عرضا عسكريا في قاعدة العند.

وقالت مصادر طبية وأخرى مقربة من اللواء طماح أنه توفي في أحد مستشفيات عدن، عقب تعذر نقله إلى الخارج بسبب خطورة وضعه الصحي.

وشغل طماح المولود في يافع بمحافظة لحج، عام 1950، قائدا للاستخبارات، بقرار من رئاسي في أيار/مايو 2018.

كما يعد أحد أبرز قيادات الحراك الجنوبي الذي قاده عسكريون جنوبيون منذ عام 2007، متهمين نظام الرئيس السابق علي صالح بممارسة الإقصاء والتهميش ضد منتسبي الجيش والأمن المحسوبين على دولة الجنوب التي توحدت في العام 1990 مع الشمال لتشكلا الجمهورية اليمنية.

وبدأ اللواء طماح العمل مع الرئيس هادي منذ عام 2015، وشارك في الحرب ضد جماعة الحوثي كقائد لقاعدة العند قبل سقوطها في أيدي الحوثيين أواخر مارس/آذار 2015، واستأنف القتال في مناطق أخرى بعدن ولحج حتى تحررت بعد أشهر.

وأصيب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء سالم عبد الله النخعي، ونائبه اللواء صالح الزنداني، إلى جانب قادة عسكريين بارزين، كما قتل 4 جنود، في تفجير بطائرة حوثية مسيرة استهدفت عرضا عسكريا بقاعدة العند في لحج، يوم الخميس الماضي.

وأصيب كذلك اللواء محمد طماح، ومحافظ لحج اللواء عبد الله التركي، ووكيل المحافظة صالح البكري، وقائد معسكر العند اللواء محمد جواس.

وأعلنت جماعة الحوثي، عبر قناة "المسيرة" التابعة لها، مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنه تم بعد عملية رصد دقيق داخل قاعدة العند.