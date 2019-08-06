اليمن: تحالف السعودية "يحكم بالإعدام" على آلاف المرضى

قالت منظمتان إغاثيتان دوليتان في بيان مشترك إن إغلاق تحالف السعودية لمطار العاصمة اليمنية صنعاء أدى إلى منع آلاف المرضى من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي العاجل، بما يرقى إلى "حكم بالإعدام" عليهم.

وقال "المجلس النرويجي للاجئين" و"كير" إن غلق مطار صنعاء لثلاث سنوات يرقى إلى "حكم بالإعدام" بالنسبة لكثير من اليمنيين المرضى.

وناشدت المنظمتان الأطراف المتحاربة في اليمن، مساء الإثنين، التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المطار أمام الرحلات التجارية من أجل "رفع المعاناة الإنسانية الناجمة عن الإغلاق".

وقال مدير المجلس النرويجي للاجئين في اليمن، محمد عبدي، إنه "إذا لم يقتل الرصاص والقنابل والكوليرا عددًا كافيًا من الناس، فإن إغلاق المطار يحكم على الآلاف الآخرين بالموت المبكر".

وأضاف "لا يوجد مبرر لمنع المدنيين المرضى للغاية من مغادرة البلاد للحصول على علاج طبي منقذ للحياة."

إلى ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن 14 مدنيا، على الأقل، قتلوا في هجوم 26 تموز/ يوليو على سوق في محافظة صعدة شمالي البلاد، التي تحد السعودية. وفي الأيام العشر الأخيرة، قتل 19 مدنيا، على الأقل، في قتال في أنحاء مختلفة من اليمن.