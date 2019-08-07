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اليمن: مصرع 10 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار منزل

تاريخ النشر: 07/08/2019 - 10:28

اليمن: مصرع 10 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار منزل
صورة توضيحية (الأناضول)
عرب ٤٨ ووكالات

لقي 10 أشخاص مصارعهم، في وقت متأخر من مساء أمس، الثلاثاء، لدى انهيار منزلهم جراء أمطار غزيرة في محافظة المحويت، شمالي اليمن.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الحوثيين، اليوم، إن "منزلا انهار في مديرية ملحان بمحافظة المحويت، جراء الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى مصرع 10 أشخاص، وإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، جميعهم يشكلون أسرة واحدة".

ولفت البيان إلى أن بين الوفيات "6 أطفال و3 نساء".

وأشار أن الأمطار لا زالت تهطل على المديرية ومحافظات يمنية أخرى، داعيا الجميع لأخذ الحيطة والحذر والتزام أساسيات الأمن والسلامة.

ومنذ أشهر، يتواصل هطول أمطار غزيرة في عدة محافظات يمنية، أدت إلى تضرر عشرات آلاف المواطنين، وفقا لتقرير أممي سابق.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#اليمن
#الحوثيون
#المحويت

من عرب 48

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