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الحوثيون يعلنون قصف مطار أبها؛ والرياض تؤكد إسقاط مسيرة

تاريخ النشر: 16/08/2019 - 22:42

الحوثيون يعلنون قصف مطار أبها؛ والرياض تؤكد إسقاط مسيرة
من قصف سابق لمطار أبها (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن التحالف السعودي، الجمعة، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، تم إطلاقها من محافظة عمران اليمنية، شمال العاصمة، صنعاء.

جاء ذلك وفق بيان للتحالف، أوردته فضائية "الإخبارية" السعودية الرسمية، عقب ساعات من إعلان الحوثيين استهداف مطار أبها السعودي (جنوب) بطائرات مسيرة.

وأفاد بيان التحالف، أنه جرى "اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، أطلقت من محافظة عمران"، دون تحديد الموقع الذي كانت تستهدفه.

ولفت إلى أن "استمرار إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مسيرة يعكس خسائرها على الأرض".

وفي وقت سابق الجمعة، قال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، بحسب قناة "المسيرة" التابعة لهم، إن "سلاح الجوّ المسير نفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k، على مطار أبها الدولي (..) وإن الهجمات تسببت في تعطيل حركة الملاحة الجوية في المطار".

وللعام الخامس على التوالي، تستمرّ التحالف السعودي الإماراتي في حربه على اليمن، التي بدأت بـ"تحالف عربي"، قبل يتقلّص عامًا بعد آخر، بهدف إعادة الرئيس المعترف به دوليًا، عبد ربه منصور هادي، إلى الحكم، بعدما سيطر الحوثيون وقوات الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، على صنعاء.

أدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف حزيران/ يونيو 2019.


#السعودية
#اليمن
#عاصفة الحزم
#التحالف العربي
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