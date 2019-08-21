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إسقاط طائرة عسكرية أميركية مسيرة فوق اليمن

تاريخ النشر: 21/08/2019 - 16:17

إسقاط طائرة عسكرية أميركية مسيرة فوق اليمن
طائرة مسيرة أميركية (أب)
عرب ٤٨ ووكالات

قال مسؤولان أميركيان، اليوم الأربعاء، إن طائرة عسكرية أميركية مسيرة من طراز "إم. كيو-9" أسقطت فوق محافظة ذمار باليمن جنوب شرقي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ونقلت "رويترز" عن المسؤولين، اللذين طلبا عدم نشر اسميهما، أن الطائرة أسقطت في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء.

وكانت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين قد نقلت، في وقت سابق، عن متحدث عسكري من الحوثيين قوله إن الدفاعات الجوية للحركة أسقطت طائرة أميركية مسيرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، إن دفاعاتهم الجوية أسقطت طائرة أميركية بدون طيار من طراز إم كيو-9 أمس الثلاثاء على مدينة ذمار شمال البلاد. وقال إن الطائرة بدون طيار أسقطت بصاروخ.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إنها كانت على علم بادعاءات الحوثيون بإسقاط طائرة أميركية من طراز إم كيو- 9 ريبر في اليمن، لكنها امتنعت عن الإدلاء بتفاصيل.

وكانت الولايات المتحدة قد ذكرت في حزيران/ يونيو أن الحوثيين أسقطوا طائرة من طراز إم كيو- 9 ريبر. وقالت إن إيران ساعدت الحوثيين على إسقاط الطائرة.


#اليمن
#طائرة مسيرة

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