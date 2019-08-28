  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار اليمن

اليمن: القوات الحكومية تستعيد السيطرة على محافظة أبين

تاريخ النشر: 28/08/2019 - 14:39

اليمن: القوات الحكومية تستعيد السيطرة على محافظة أبين
مطالبة بإنهاء الحصار (أب)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلنت مصادر أمنية يمنية، اليوم الأربعاء، أن القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا استعادت السيطرة على محافظة أبين، بعد نحو أسبوع من سيطرة الانفصاليين عليها المدعومين إماراتيا.

يذكر أن الانفصاليين سيطروا في 20 آب/ أغسطس على مقرين لقوات الأمن في أبين، وهما معسكر لقوات الأمن الخاصة في زنجبار، عاصمة المحافظة، وآخر للشرطة العسكرية في الكود الواقعة بين المحافظة وعدن.

وقالت مصادر أمنية إن القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي حققت تقدما إثر وصول تعزيزات عسكرية.

من جانبه، كتب وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، على تويتر "أبطال الجيش الوطني والأجهزة الأمنية يستعيدون مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، ويكملون سيطرتهم على جميع مديريات المحافظة".

وبحسب المصادر، انسحبت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الطريق الذي يربط محافظة أبين مع محافظة عدن.

ويأتي هذا التقدم بعد أن سيطرت القوات الحكومية، الأسبوع الماضي، على مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة.

وسيطر الانفصاليون في العاشر من آب/أغسطس على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، إثر اشتباكات مع القوات الحكومية قتل وأصيب فيها عشرات.

وانسحب المجلس الانتقالي الجنوبي جزئيا من مواقع رئيسية احتلها في عدن، تحت ضغوط من السعودية والإمارات، لكنه لا يزال يسيطر على مواقع عسكرية رئيسية.


#اليمن
#محافظة أبين

حوارات

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جونسون يعلن نيته تعليق البرلمان لمنع تحرك المعارضة ضد بريكست
جونسون يعلن نيته تعليق البرلمان لمنع تحرك المعارضة ضد بريكست

2019-08-28

11 قتيلا بأفغانستان وأميركا تواصل المحادثات مع طالبان
11 قتيلا بأفغانستان وأميركا تواصل المحادثات مع طالبان

2019-08-28

الحراك الشعبي الجزائري يُطلق مبادرة لإعادة العلاقات مع المغرب
الحراك الشعبي الجزائري يُطلق مبادرة لإعادة العلاقات مع المغرب

2019-08-28

الأكثر قراءة

"نصر الله ألزم نفسه علنا وإسرائيل تعتبر تهديداته جدية"

2019-08-27
الحاجّ علي حمدان مصلح... حافظًا لذاكرة

الحاجّ علي حمدان مصلح... حافظًا لذاكرة "الزاوية" والقرى الأماميّة

2019-08-27
طيرة الكرمل: أربعون متطرفًا يهوديًا يعتدون على طلاب عرب

طيرة الكرمل: أربعون متطرفًا يهوديًا يعتدون على طلاب عرب

2019-08-27
جريدة بريطانية: هجوم الضاحية استهدف

جريدة بريطانية: هجوم الضاحية استهدف "وسائل لتحسين دقّة الصواريخ"

2019-08-27

"هجوم الضاحية عطّل مشروع حزب الله لتطوير صواريخه"

2019-08-27