السعودية تشن غارات على مواقع للحوثيين بالحديدة

نفذ الطيران الحربي لتحالف السعودية والإمارات في الحرب على اليمين، سلسة غارات على عدة مواقع تابعة لجماعة الحوثي في مدينة الحديدة.

وقال التلفزيون الرسمي السعودي في ساعة متأخرة من مساء السبت إن التحالف السعودي الإماراتي نفذ "عملية نوعية" في مديرية الصليف بالحديدة غربي اليمن ضد أهداف لجماعة الحوثي.

وأضاف أن التحالف دمر مواقع "لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والطائرات المسيرة، وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع للإعداد لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

في المقابل، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن طيران التحالف السعودي الإماراتي شن عددا من الغارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، دون بيان إن تسببت هذه الهجمات في أي خسائر مادية أو في الأرواح.

وقد اعتبر الحوثيون أن الغارات تشكل خرقا فاضحا لاتفاق السويد الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي برعاية الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام إن الحل في اليمن يرتكز أولا على وقف الحرب ورفع الحصار، ثم على إجراء مفاوضات سياسية جادة.

وقالت مصادر محلية إن الحوثيين شنوا هجوما على مواقعِ قوات الجيش في مديرية خب والشعف الحدودية مع السعودية، التابعة لمحافظة الجوف اليمنية.

ودعا محمد عبد السلام في تغريدة المبعوثَ الأممي مارتن غريفيث إلى أن ينأى بنفسه عما دعاها الأجندة المشبوهة. وأضاف أن الطريق نحو المشاورات السياسية يتطلب وقفا للعدوان وفكا للحصار، حسب تعبيره.

يأتي هذا التصريح في وقت وسع فيه الحوثيون هجماتهم في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية. وقالت مصادر محلية إن الحوثيين شنوا هجوما جديدا على مواقعِ قوات الجيش في مديرية خَبْ والشَعْف الحدودية مع السعودية، بعد أيام من سيطرتهم على مدينة الحزم؛ المركزِ الإداري للمحافظة.

وفي سياق التطورات الميدانية، أعلن الجيش اليمني، أمس السبت، مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع للقوات الحكومية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لـ "ألوية العمالقة"، في بيان، إن "مليشيات الحوثي حاولت التسلل، إلى بعض مواقع القوات الحكومية، في مديرية التحيتا".

وأضاف، أن القوات الحكومية تمكنت من قتل وإصابة العشرات من جماعة الحوثيين (لم يحدد عددهم)، أثناء تصديه لمحاولة التسلل، وأجبرتهم على التراجع والفرار.

وأشار المركز، إن القوات المشتركة تواصل استدراجها لمسلحي الحوثي، وتلحق بهم الخسائر المتتالية.