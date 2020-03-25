  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار اليمن

السعودية تبحث عن طوق نجاة للخروج من حرب اليمن

تاريخ النشر: 25/03/2020 - 09:37

السعودية تبحث عن طوق نجاة للخروج من حرب اليمن
(أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب

تبحث السعودية عن طوق نجاة وطريق للخروج من مستنقع اليمن بعد خمس سنوات من الحرب، وبدء عمليات تحالف عسكري بقيادة السعودية في اليمن.

وتبدو الرياض عالقة في مستنقع مكلف دون أن تلوح أي استراتيجية خروج في الأفق، بينما تواجه المملكة عدة أزمات داخلية.

وتوقعت الرياض انتصارا سريعا عندما قررت التدخل في اليمن على رأس التحالف في 2015، لقتال المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران، في إطار سياسة خارجية حازمة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولكن الحرب كشفت عن حدود قدرات السعودية العسكرية، إذ عجزت الرياض حتى الآن عن اقتلاع المسلحين من مراكز قوتهم في شمال البلاد، وسعت دون جدوى إلى وقف الاقتتال الداخلي المميت بين حلفائها في الجنوب.

وتبدو السعودية وحيدة إلى حد كبير الآن بعدما قامت حليفتها الإقليمية الرئيسية الإمارات في 2019 بخفض تواجدها العسكري في اليمن، في خطوة قال مراقبون إنها تهدف إلى الحد من خسائرها.

ولكن ليس أمام السعودية طريق سهلة للخروج من هناك.

وقال مسؤول غربي مطلع على سياسة الرياض في اليمن "على غرار الإمارات، يرغب السعوديون في أن يقولوا هذه الحرب انتهت بالنسبة لنا".

وأضاف "لكن الوضع على الأرض صعب للغاية".

واندلعت مؤخرا المعارك مجددا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من الرياض في محافظة الجوف الإستراتيجية، وفي محافظة مأرب شمالا، بعد أشهر من التوقف.

وكانت الأطراف المتنازعة أبدت في السابق اهتمامها بخفض التصعيد، مع إعلان مسؤول سعودي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن المملكة تقيم "قناة اتصال" مع المسلحين المدعومين من طهران من أجل انهاء الحرب.

وعرض الحوثيون أيضا وقف كافة الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة ضد السعودية.

ويبدو أن هذه الجهود لم تسفر عن شيء بينما يرى مراقبون إن المسلحين ربما قاموا باستغلال فترة الهدوء من أجل تعزيز قدراتهم العسكرية.

ومن جهة أخرى، يبدو أن اتفاق الرياض لتقاسم السلطة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والانفصاليين الجنوبيين الذي تم توقيعه في الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تم تعليقه أيضا.

وكان من المقرر حسب الاتفاق عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن طردها الانفصاليون منها.

ولكن ما زال الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه في الرياض، بحسب مصادر.

ويؤكد محللون ان المملكة لا تزال تملك مفاتيح حل الصراع الشائك في اليمن.

وتقول ايلانا ديلوجر من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى لفرانس برس "السعوديون في أفضل وضع للقيام بذلك لأنهم يملكون علاقات مع كل اللاعبين الأساسيين في اليمن".

ولكنها حذرت من أن "قدرة السعودية على المناورة لإنهاء الحرب بشروط يمكنها القبول بها، قد تتقلص".

وحتى الآن، لا تلوح أي بوادر في الأفق لإنهاء الحرب في اليمن، التي أكد مسؤولون سعوديون أنها رئيسية لمواجهة ما وصفوه بخطر التوسع الإيراني.

وكتب الأستاذ المساعد في جامعة اوتاوا الكندية توماس جونو، في تحليل لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية "تعتقد الرياض، أن انسحابها المفاجئ سيضعف التحالف أو يؤدي إلى تفككه، ما يخدم الحوثيين وداعمهم الخارجي، إيران."

وأضاف "في الوقت نفسه، تريد الرياض خفض تكاليف تدخلها في اليمن، فقد أدركت أنه ليس بمقدورها تحمل التكاليف المالية والعسكرية على المدى الطويل".


#السعودية
#اليمن
#الإمارات
#جماعة الحوثي

حوارات

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: الفيروس ينتشر بالعالم ويخلف 18900 حالة وفاة و420 ألف إصابة
كورونا: الفيروس ينتشر بالعالم ويخلف 18900 حالة وفاة و420 ألف إصابة

2020-03-25

كورونا: 4 وفيات في العراق وحالتين في الجزائر
كورونا: 4 وفيات في العراق وحالتين في الجزائر

2020-03-25

إيران: مصرع 12 شخصًا وفقدان أثر إثنين بسبب سيول وأمطار غزيرة
إيران: مصرع 12 شخصًا وفقدان أثر إثنين بسبب سيول وأمطار غزيرة

2020-03-24

الأكثر قراءة

حالة وفاة بـفيروس

حالة وفاة بـفيروس "هنتا" بالصين تثير المخاوف بانتشار وباء جديد

2020-03-24
كورونا في البلاد: ثلاث وفيات و1930 مصابا

كورونا في البلاد: ثلاث وفيات و1930 مصابا

2020-03-24
عريضة وقعها 300 طبيب: نتنياهو يستغل أزمة كورونا

عريضة وقعها 300 طبيب: نتنياهو يستغل أزمة كورونا

2020-03-24
كورونا: ما عدد الإصابات في البلدات العربية؟

كورونا: ما عدد الإصابات في البلدات العربية؟

2020-03-24
غانم يفضح عنصرية الاحتلال: منذ ارتفاع حرارته حتى إلقائه قرب حاجز

غانم يفضح عنصرية الاحتلال: منذ ارتفاع حرارته حتى إلقائه قرب حاجز "بيت سيرا"

2020-03-24