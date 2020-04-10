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أميركا: 15 مليون دولار لأي معلومة عن الحرس الثوري الإيراني باليمن

تاريخ النشر: 10/04/2020 - 18:43

أميركا: 15 مليون دولار لأي معلومة عن الحرس الثوري الإيراني باليمن
خلال تجمع سابق للحوثيين التي تدعمهم إيران في صنعاء باليمن (أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات عن "شبكات الحرس الثوري الإيراني" في اليمن.

وأفادت السفارة الأميركية باليمن، في تدوينة عبر صفحتها في "فيسبوك"، بأن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" الحكومي يعرض مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى تفكيك شبكات التهريب والتمويل التابعة لتنظيم الحرس الثوري الإيراني في اليمن".

ولم تتطرق السفارة إلى مزيد من المعلومات، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية، النظام الإيراني بتقديم دعم عسكري ومالي للحوثيين المسيطرين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات.

لكن إيران نفت مرارا تقديمها الدعم لجماعة الحوثي، قائلة إنها "تساند أي جهود يعمل على حل الأزمة اليمنية بشكل سلمي".

وينظر مراقبون إلى أن الصراع في اليمن المستمر منذ نحو 6 سنوات هو حرب بالوكالة بين إيران والسعودية المدعومة من الولايات المتحدة.


#الولايات المتحدة
#الحرس الثوري الإيراني
#اليمن
#إيران

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